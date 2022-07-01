https://ria.ru/20220701/donbass-1799479792.html
Союзные силы ЛНР и России развивают наступление на Северск
Союзные силы ЛНР и России развивают наступление на Северск - РИА Новости, 01.07.2022
Союзные силы ЛНР и России развивают наступление на Северск
Бойцы подразделений российской армии вместе с луганскими силовиками заняли три населенных пункта под Лисичанском и готовятся штурмовать Северск, заявил помощник РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:09
2022-07-01T10:09
2022-07-01T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
северск
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ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Бойцы подразделений российской армии вместе с луганскими силовиками заняли три населенных пункта под Лисичанском и готовятся штурмовать Северск, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев."Союзные подразделения взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая Гора. Активно развивается наступление на Северск, куда из Лисичанска отходят украинские войска", — написал он в своем Telegram-канале.Ранее Киселев сказал, что силы ВС России и ЛНР контролируют до половины территории Лисичанска. По его словам, до освобождения города "остались считанные дни".В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что силы республики и российские военные заняли важные плацдармы для развития наступления в Лисичанске.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799275178.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лисичанск, луганская народная республика, северск
10:09 01.07.2022 (обновлено: 11:09 01.07.2022)
Союзные силы ЛНР и России развивают наступление на Северск
Союзные силы ЛНР и России взяли под контроль Спорное, Золотаревку и Белую Гору