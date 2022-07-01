https://ria.ru/20220701/defolt-1799487109.html

В Совфеде считают, что Украине грозит настоящий дефолт

В Совфеде считают, что Украине грозит настоящий дефолт - РИА Новости, 01.07.2022

В Совфеде считают, что Украине грозит настоящий дефолт

Украине, которая должна выплатить 1 сентября около 1,4 миллиарда долларов внешней задолженности с учётом процентов, грозит истинный дефолт, в то время как... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:39

2022-07-01T10:39

2022-07-01T10:39

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

совет федерации рф

константин косачев

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украине, которая должна выплатить 1 сентября около 1,4 миллиарда долларов внешней задолженности с учётом процентов, грозит истинный дефолт, в то время как России приписывают дефолт мнимый, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Агентство Блумберг со ссылкой на собственные подсчёты ранее сообщило, что к 1 сентября Украина обязана выплатить 1,4 миллиарда долларов государственного внешнего долга."К вопросу о дефолтах истинных и мнимых... Украина - это несостоявшееся и недееспособное государство. Истинное положение дел маскируется массированной поддержкой Запада в адрес "своей" Украины и такой же массированной кампанией дезинформации того же Запада в адрес "несвоей" России. Вплоть до попыток приписать России некий виртуальный дефолт", - написал Косачев в своём Telegram-канале.При этом, напомнил он, и без того треть расходных обязательств украинского бюджета последние годы, то есть задолго до февраля этого года, компенсировалась за счёт внешних заимствований. "Цыплят по осени считают. Доживём и до тех пор", - заключил сенатор.Американское агентство Блумберг в начале этой недели выступило с утверждением, что в ночь на понедельник произошел "дефолт" России - впервые с 1918 года. Минфин России должен был 27 мая выплатить купоны по двум выпускам еврооблигаций в долларах и евро и сделал это заранее, но из-за действий западных контрагентов деньги до держателей бумаг не дошли. Месячный грейс-период по этим выплатам истек в ночь на понедельник, 27 июня, чем Блумберг и объяснил "дефолт", признав, что он носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".Министр финансов Антон Силуанов указывал, что Россия не отказывается от обязательств и принимает все меры, чтобы довести средства до инвесторов, а создание искусственных преград для обслуживания Россией госдолга выглядит фарсом и нужно, чтобы повесить ярлык "дефолт". Не согласны с утверждениями о наступившем дефолте России и в Кремле - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их неправомерными, пояснив, что платеж по еврооблигациям в валюте был совершен еще в мае, а то, что средства не довели до получателей, – "уже не наша проблема". Объявления о дефолте России нет, это лишь оценки отдельных аналитических, рейтинговых агентств и экспертов, заявлял журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф, константин косачев, санкции в отношении россии