https://ria.ru/20220701/chekhiya-1799584870.html

Чехия приняла председательство в Евросоюзе

Чехия приняла председательство в Евросоюзе - РИА Новости, 01.07.2022

Чехия приняла председательство в Евросоюзе

Совместным заседанием членов Еврокомиссии и чешского кабмина в замке старинного города Литомышль (на востоке Чехии) в пятницу в 13.00 (14.00 мск) началось... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:54

2022-07-01T14:54

2022-07-01T14:54

в мире

петр фиала

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

чехия

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ПРАГА, 1 июл – РИА Новости. Совместным заседанием членов Еврокомиссии и чешского кабмина в замке старинного города Литомышль (на востоке Чехии) в пятницу в 13.00 (14.00 мск) началось председательство Чехии в Евросоюзе, сообщило Чешское ТВ.Как в четверг заявил журналистам чешский премьер Петр Фиала, председательство его страны в ЕС будет проходить в очень сложный период, связанный с военными действиями на Украине."Эта тема так или иначе будет главенствовать в наших действиях в качестве председателя ЕС наряду с другой важной темой – обеспечение энергетической безопасности стран ЕС, в частности, поиск альтернативных поставщиков нефти и газа на наш континент", - цитирует ТВ слова Фиалы.Совместное заседание членов ЕК и чешского кабмина проходит в форме рабочего обеда в пивоваренном заводе замка в Литомышле. Спустя примерно один час к участникам заседания должны присоединиться члены верхней и нижней палат чешского парламента. Одновременно пройдут переговоры председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и премьера Фиалы, а также членов ЕК с отдельными чешскими министрами. Позднее состоится пресс-конференция фон дер Ляйен и Фиалы.После этого начнется культурная программа, в которую входят открытие фотовернисажа и концерт классической музыки, который начнется с исполнения произведений выдающегося чешского композитора Бедржиха Сметаны. Литомышль является родиной Сметаны и здесь ежегодно проходит летний музыкальный фестиваль, носящий его имя.

https://ria.ru/20220701/chekhi-1799559980.html

https://ria.ru/20220630/voyna-1799151966.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, петр фиала, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, чехия