https://ria.ru/20220701/bastrykin-1799574896.html

Бастрыкин заявил, что в СК нет дефицита кадров

Бастрыкин заявил, что в СК нет дефицита кадров - РИА Новости, 01.07.2022

Бастрыкин заявил, что в СК нет дефицита кадров

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости, что дефицита кадров на сегодняшний день в ведомстве нет. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:28

2022-07-01T14:28

2022-07-01T15:11

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

общество

петербургский международный юридический форум

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости, что дефицита кадров на сегодняшний день в ведомстве нет."Дефицита кадров нет. Несмотря на то, что наше ведомство – одна из самых молодых государственных структур, по мере повышения общественного престижа нашей профессии в ряды ведомства вливается все больше молодежи", - заявил Бастрыкин в кулуарах Петербургского международного юридического форума.Он добавил, что многие выпускники юридических вузов и высших учебных заведений СК России стремятся поступить на службу в ведомство. "Но далеко не каждый кандидат будет принят – мы предъявляем высокие требования к будущим следователям, в ведомстве организована сложная многоступенчатая система проверок", - подчеркнул собеседник.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>

https://ria.ru/20220701/molodezh-1799566382.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, общество, петербургский международный юридический форум