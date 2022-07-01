https://ria.ru/20220701/bastrykin-1799574896.html
Бастрыкин заявил, что в СК нет дефицита кадров
Бастрыкин заявил, что в СК нет дефицита кадров - РИА Новости, 01.07.2022
Бастрыкин заявил, что в СК нет дефицита кадров
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости, что дефицита кадров на сегодняшний день в ведомстве нет. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:28
2022-07-01T14:28
2022-07-01T15:11
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
общество
петербургский международный юридический форум
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости, что дефицита кадров на сегодняшний день в ведомстве нет."Дефицита кадров нет. Несмотря на то, что наше ведомство – одна из самых молодых государственных структур, по мере повышения общественного престижа нашей профессии в ряды ведомства вливается все больше молодежи", - заявил Бастрыкин в кулуарах Петербургского международного юридического форума.Он добавил, что многие выпускники юридических вузов и высших учебных заведений СК России стремятся поступить на службу в ведомство. "Но далеко не каждый кандидат будет принят – мы предъявляем высокие требования к будущим следователям, в ведомстве организована сложная многоступенчатая система проверок", - подчеркнул собеседник.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
https://ria.ru/20220701/molodezh-1799566382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, общество, петербургский международный юридический форум
14:28 01.07.2022 (обновлено: 15:11 01.07.2022)
Бастрыкин заявил, что в СК нет дефицита кадров
Бастрыкин: в СК нет дефицита кадров, многие желают служить в ведомстве