https://ria.ru/20220701/aristov-1799329372.html

Дмитрий Аристов: ни один должник не должен покинуть РФ, не рассчитавшись

Дмитрий Аристов: ни один должник не должен покинуть РФ, не рассчитавшись - РИА Новости, 01.07.2022

Дмитрий Аристов: ни один должник не должен покинуть РФ, не рассчитавшись

За несколько лет Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России пережила масштабную цифровую трансформацию. Сегодня россияне с помощью электронных ресурсов РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:00

2022-07-01T11:00

2022-07-01T11:12

интервью

дмитрий аристов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

россия

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За несколько лет Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России пережила масштабную цифровую трансформацию. Сегодня россияне с помощью электронных ресурсов могут не только узнать о ходе исполнительного производства, но и онлайн связаться с приставом. О том, что ждет ведомство в ближайшем будущем, когда "роботы-коллекторы" начнут работать с должниками, и какую помощь оказывает служба отечественным бизнесменам, рассказал в интервью РИА Новости директор ФССП России Дмитрий Аристов на полях Петербургского международного юридического форума. Беседовала Дарина Хануна.– Дмитрий Васильевич, сколько на сегодняшний день исполнительных производств находится в работе судебных приставов?– По состоянию на 1 июня, количество исполнительных производств, которые находились на принудительном исполнении в территориальных органах ФССП России, приблизилось к 60 миллионам. При этом 92% исполнительных производств возбуждено в отношении физических лиц.Но стоит понимать, что если у нас 60 миллионов исполнительных производств, то это вовсе не означает, что у нас около 60 миллионов должников, потому что в большинстве своем на одного должника может приходиться по несколько исполнительных производств. В целом в 2021 году на принудительном исполнении находилось 120 миллионов производств.– Скажите, а в условиях действия западных санкций продолжается ли сотрудничество между ФССП РФ и иностранными коллегами? Взаимодействуете ли с ДНР и ЛНР?– Конечно, взаимодействие с коллегами продолжается, несмотря на санкционную политику, выстроенную против нашего государства. Например, вчера в нашей панельной дискуссии принимали участие коллеги из Белоруссии, Абхазии, Армении, Южной Осетии, Казахстана.Кроме того, мы сейчас прорабатываем вопросы заключения соглашения о взаимодействии с коллегами из ДНР и ЛНР. Уверен, что оно станет основанием для совместной долгосрочной и плодотворной работы.– Дмитрий Васильевич, немаловажной на сегодняшний день является и поддержка российского бизнеса в условиях санкций. Что предприняла служба для поддержки отечественных предпринимателей?– Наша служба за последние три года стала открытой для общества. Что же касается поддержки бизнеса, то ФССП РФ отказалась до конца этого года от проверки субъектов – юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр.На 2022 год было запланировано 20 плановых проверок подконтрольных субъектов, и в связи с введением моратория они были отменены. Кроме того, по состоянию на февраль текущего года было назначено 14 внеплановых проверок, которые также были завершены в связи с введением моратория.Кроме того, в целях реализации принципа развития государства, связанного с социальной справедливостью и снижением бедности, 1 февраля в силу вступил закон, благодаря которому должники могут, обратившись с заявлением к судебному приставу-исполнителю, обеспечить сохранность на банковском счете суммы в размере прожиточного минимума. С начала действия этого закона в ФССП России от граждан поступило более 250 тысяч заявлений о сохранении прожиточного минимума.Помимо этого, на уровне закона расширен перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание, в который включены выплаты, осуществляемые в соответствии с нормативными правовыми актами президента РФ и правительства в целях предоставления мер соцподдержки отдельным категориям граждан и семьям, имеющим детей; пособия и выплаты беременным женщинам; выплаты малоимущим гражданам, в том числе на основании социального контракта.Что же касается макроэкономики, то наша служба является одним из основных государственных органов, занимающихся пополнением консолидированного бюджета РФ, путем принудительного взыскания с должников. В 2021 году в бюджет государства взыскано более 320 миллиардов рублей (на 53 миллиарда рублей или на 19% больше, чем за 2020 год, и на 60 миллиардов рублей или на 23% больше, чем за 2019 год).– А продолжают ли приставы использовать такую меру, как запрет на выезд за границу в текущих условиях? Насколько она актуальна и востребована? Какова динамика в условиях санкций?– Даже в текущих условиях и внешнеполитической ситуации мы не намерены отказываться от такой ограничительной меры, как временный запрет на выезд за границу. Мы видим, что она эффективно влияет на неплательщиков. Ни один злостный должник не должен покинуть пределы России, пока не рассчитается с долгами. Поэтому для ведомства принципиально важно защитить интересы граждан, особенно, если это касается неплательщиков алиментов. Так, по состоянию на 1 июня, в отношении должников действуют 5,5 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд за пределы РФ. В прошлом году, по состоянию на 1 июня, действовало 5,1 миллиона постановлений.– А на какой сейчас стадии находится создание реестра алиментщиков?– Проект федерального закона, предусматривающий создание реестра должников по алиментным обязательствам, согласован с заинтересованными органами государственной власти и уже готовится к внесению в правительство.– Завершая нашу беседу, расскажите, какие новшества могут появиться в работе судебных приставов в ближайшем будущем?– Мы рассчитываем, что в ближайшем будущем будет создана правовая основа для внедрения в деятельность профессиональных взыскателей так называемого "робота-коллектора". Его возможности будут позволять в автоматическом режиме обзванивать должников и моделировать свои вопросы к ним в зависимости от содержания их речи, а также фиксировать в целом состоявшийся диалог.Кроме того, мы всегда считаем важным стараться сделать нашу службу более открытой и комфортной для граждан. Так, еще в 2021 году в каждом территориальном органе ФССП России была создана группа телефонного обслуживания. Если в первом квартале 2021 года было принято 313 тысяч звонков, то за четыре месяца 2022 года операторы обработали более 1,447 миллиона звонков.Также в ближайшем будущем мы планируем создать чат-боты в мессенджерах. Ведь трансформация происходит только тогда, когда вся система меняет методы своей работы.

https://ria.ru/20220620/dolgi-1796631608.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220617/putin-1796198433.html

https://ria.ru/20220214/alimenty-1772753625.html

https://realty.ria.ru/20220328/alimenty-1779395684.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия