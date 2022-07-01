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В России разработали "вдохновленный" спецоперацией бронеавтомобиль "Ахмат" - РИА Новости, 01.07.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220701/akhmat-1799450828.html
В России разработали "вдохновленный" спецоперацией бронеавтомобиль "Ахмат"
В России разработали "вдохновленный" спецоперацией бронеавтомобиль "Ахмат" - РИА Новости, 01.07.2022
В России разработали "вдохновленный" спецоперацией бронеавтомобиль "Ахмат"
Бронеавтомобиль "Ахмат", при разработке которого были учтены вызовы, с которыми сталкиваются оборонно-промышленный комплекс и военнослужащие в ходе специальной... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T03:22
2022-07-01T04:22
новое оружие россии
безопасность
алексей леонков
владимир путин
донбасс
украина
россия
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бронеавтомобиль "Ахмат", при разработке которого были учтены вызовы, с которыми сталкиваются оборонно-промышленный комплекс и военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине, создан в России, первым к нему проявил интерес глава Чечни Рамзан Кадыров, рассказал РИА Новости информированный источник."Новый бронеавтомобиль создан с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. По пожеланиям и рекомендациям военнослужащих, находящихся на фронте, была создана простая в обращении и экономически доступная машина с колесной схемой 6х6. Первым проявил к ней интерес еще в апреле лично глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров, в знак уважения к его патриотизму было решено назвать пилотную партию этих броневиков "Ахмат", — сказал собеседник агентства.Как сообщил источник, впервые "Ахматы" были продемонстрированы на Параде Победы в Грозном 9 мая. Соответствующие кадры есть в распоряжении РИА Новости. Ожидается, что публичная презентация бронеавтомобилей состоится в августе на форуме "Армия-2022".Собеседник агентства отметил, что данный автомобиль был спроектирован в предельно короткие сроки, продиктованные потребностью как можно быстрее поставить такие машины военным. С начала работ в марте до готовности к серийному производству "Ахматов" прошло всего несколько месяцев.Спасти жизнь экипажейИзвестный военный эксперт Алексей Леонков предположил, что главными задачами "Ахмата" станут переброска десантов на фронт и сохранение жизни бойцов при угрозе подрыва на минах и обстрелов колонн техники кассетными боеприпасами."Главный функционал броневика – доставка десанта в полной экипировке к зоне боевых действий. Учитывая, что сейчас по нашим колоннам стараются бить осколочными и кассетными боеприпасами, то такие броневики дадут больше шансов выжить десанту", — сказал он РИА Новости.Анализируя облик броневика, Леонков предположил, что эта машина сделана на штатном шасси "Урала". У "Ахмата" полностью бронированный двигатель и кабина десанта. Высокая рама шасси и V-образный выступ говорят о наличии у машины противоминной защиты (5 или 6-й класс). Бронированный корпус автомобиля должен защитить экипаж от стрелкового оружия калибра 12,7 и, возможно, 30 миллиметров.Эксперт не исключил возможности размещения на крыше "Ахмата" боевых модулей типа пулеметных точек или автоматических гранатометов. При этом, по мнению Леонкова, класс машины не предполагает ее прямого участия в боевых действиях.Собеседник агентства также обратил внимание, что это один из первых известных примеров доработки российской техники по опыту, полученному военными в ходе спецоперации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220629/pantsir-1799015944.html
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безопасность, алексей леонков, владимир путин, донбасс, украина, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, армия, министерство обороны рф (минобороны рф)
03:22 01.07.2022 (обновлено: 04:22 01.07.2022)
 
В России разработали "вдохновленный" спецоперацией бронеавтомобиль "Ахмат"

В России разработали "вдохновленный" спецоперацией на Украине бронеавтомобиль "Ахмат"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Бронеавтомобиль "Ахмат", при разработке которого были учтены вызовы, с которыми сталкиваются оборонно-промышленный комплекс и военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине, создан в России, первым к нему проявил интерес глава Чечни Рамзан Кадыров, рассказал РИА Новости информированный источник.
"Новый бронеавтомобиль создан с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. По пожеланиям и рекомендациям военнослужащих, находящихся на фронте, была создана простая в обращении и экономически доступная машина с колесной схемой 6х6. Первым проявил к ней интерес еще в апреле лично глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров, в знак уважения к его патриотизму было решено назвать пилотную партию этих броневиков "Ахмат", — сказал собеседник агентства.
Как сообщил источник, впервые "Ахматы" были продемонстрированы на Параде Победы в Грозном 9 мая. Соответствующие кадры есть в распоряжении РИА Новости. Ожидается, что публичная презентация бронеавтомобилей состоится в августе на форуме "Армия-2022".
Собеседник агентства отметил, что данный автомобиль был спроектирован в предельно короткие сроки, продиктованные потребностью как можно быстрее поставить такие машины военным. С начала работ в марте до готовности к серийному производству "Ахматов" прошло всего несколько месяцев.
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Спасти жизнь экипажей

Известный военный эксперт Алексей Леонков предположил, что главными задачами "Ахмата" станут переброска десантов на фронт и сохранение жизни бойцов при угрозе подрыва на минах и обстрелов колонн техники кассетными боеприпасами.
"Главный функционал броневика – доставка десанта в полной экипировке к зоне боевых действий. Учитывая, что сейчас по нашим колоннам стараются бить осколочными и кассетными боеприпасами, то такие броневики дадут больше шансов выжить десанту", — сказал он РИА Новости.
Анализируя облик броневика, Леонков предположил, что эта машина сделана на штатном шасси "Урала". У "Ахмата" полностью бронированный двигатель и кабина десанта. Высокая рама шасси и V-образный выступ говорят о наличии у машины противоминной защиты (5 или 6-й класс). Бронированный корпус автомобиля должен защитить экипаж от стрелкового оружия калибра 12,7 и, возможно, 30 миллиметров.
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Эксперт не исключил возможности размещения на крыше "Ахмата" боевых модулей типа пулеметных точек или автоматических гранатометов. При этом, по мнению Леонкова, класс машины не предполагает ее прямого участия в боевых действиях.
Собеседник агентства также обратил внимание, что это один из первых известных примеров доработки российской техники по опыту, полученному военными в ходе спецоперации на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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