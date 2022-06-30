https://ria.ru/20220630/zhivotnye-1799217417.html
Кошкин дом: животные из Мариуполя обосновались в приюте Санкт-Петербурга
Кошкин дом: животные из Мариуполя обосновались в приюте Санкт-Петербурга - РИА Новости, 30.06.2022
Кошкин дом: животные из Мариуполя обосновались в приюте Санкт-Петербурга
Волонтеры перевезли 13 кошек из Мариуполя в приют "Преданное сердце" на реабилитацию. Директор приюта Наталия Авласевич рассказала о том, как проходит лечение брошенных питомцев. Пока животные находятся на карантине, в социальных сетях размещают объявления о поиске новых хозяев.
2022-06-30T11:59
2022-06-30T11:59
2022-06-30T11:59
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799217058_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_187164a9a03d7641ee6c360f402a43ab.jpg
мариуполь
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799217058_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f3eb6f16e984033efabc650bbb96ba68.jpg
Кошкин дом: животные из Мариуполя обосновались в приюте Санкт-Петербурга
Волонтеры перевезли 13 кошек из Мариуполя в приют «Преданное сердце» на реабилитацию. Директор приюта Наталия Авласевич рассказала о том, как проходит лечение брошенных питомцев. Пока животные находятся на карантине, в социальных сетях размещают объявления о поиске новых хозяев.
2022-06-30T11:59
true
PT1M55S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, кошки, мариуполь, санкт-петербург, волонтеры
Кошкин дом: животные из Мариуполя обосновались в приюте Санкт-Петербурга
Волонтеры перевезли 13 кошек из Мариуполя в приют "Преданное сердце" на реабилитацию. Директор приюта Наталия Авласевич рассказала о том, как проходит лечение брошенных питомцев. Пока животные находятся на карантине, в социальных сетях размещают объявления о поиске новых хозяев.
2022-06-30T11:59
true
PT1M55S
Кошкин дом: животные из Мариуполя обосновались в приюте Санкт-Петербурга
Волонтеры перевезли 13 кошек из Мариуполя в приют "Преданное сердце" на реабилитацию. Директор приюта Наталия Авласевич рассказала о том, как проходит лечение брошенных питомцев. Пока животные находятся на карантине, в социальных сетях размещают объявления о поиске новых хозяев.