Кошкин дом: животные из Мариуполя обосновались в приюте Санкт-Петербурга

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Волонтеры перевезли 13 кошек из Мариуполя в приют "Преданное сердце" на реабилитацию. Директор приюта Наталия Авласевич рассказала о том, как проходит лечение брошенных питомцев. Пока животные находятся на карантине, в социальных сетях размещают объявления о поиске новых хозяев.