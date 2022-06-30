https://ria.ru/20220630/zerno-1799180922.html

Европа, вывозя зерно, ставит Украину на грань вымирания, заявили в Совбезе

Европа, вывозя зерно, ставит Украину на грань вымирания, заявили в Совбезе - РИА Новости, 30.06.2022

Европа, вывозя зерно, ставит Украину на грань вымирания, заявили в Совбезе

Страны Европы, вывозя зерно с Украины, ставят народ этой страны на грань вымирания, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:12

2022-06-30T10:12

2022-06-30T11:33

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Страны Европы, вывозя зерно с Украины, ставят народ этой страны на грань вымирания, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова >>

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, цены на нефть, евросоюз, россия, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр