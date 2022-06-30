10:12 30.06.2022 (обновлено: 11:33 30.06.2022)
Европа, вывозя зерно, ставит Украину на грань вымирания, заявили в Совбезе
Заместитель Патрушева Венедиктов: Европа, вывозя зерно, ставит Украину на грань вымирания
Уборка зерновых на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Страны Европы, вывозя зерно с Украины, ставят народ этой страны на грань вымирания, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Запад за чужой счет жил, за чужой счет развивался, за чужой счет воевал. Еще и умудрялся при этом обогащаться. Помните наполеоновское – война должна сама себя кормить? Вот она сейчас сама себя и кормит, причем в буквальном смысле. Европейцы вывозят из Украины зерно, ставя украинский народ в буквальном смысле на грань голода", - сказал Венедиктов. В то же время он подчеркнул, что "в обратном направлении идут эшелоны с оружием, которым украинцы должны воевать ради чуждых им американских и ЕСовских интересов".
В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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