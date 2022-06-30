https://ria.ru/20220630/venediktov-1798999300.html

Александр Венедиктов: США пестуют новую гиену Европы – Польшу

Александр Венедиктов: США пестуют новую гиену Европы – Польшу - РИА Новости, 30.06.2022

Александр Венедиктов: США пестуют новую гиену Европы – Польшу

В Мадриде завершает работу саммит НАТО, на котором страны Запада объявили Россию своим злейшим врагом. На протяжении нескольких дней представители 30 стран... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:00

2022-06-30T11:00

2022-06-30T11:00

интервью

александр венедиктов

россия

нато

евросоюз

брикс

европа

сша

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В Мадриде завершает работу саммит НАТО, на котором страны Запада объявили Россию своим злейшим врагом. На протяжении нескольких дней представители 30 стран альянса, а также партнеры и кандидаты обсуждали стратегическую концепцию до 2030 года, которая определит линию поведения, а точнее противоборства с Россией. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Россия и Китай открыто бросают вызов основанному на правилах мировому порядку. Между тем Москва не раз отмечала, что альянс имеет своей единственной целью нагнетание напряженности и усиление конфронтации в отношении России. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе, а скорее наоборот, уменьшит ее. О том, как сама Россия будет противостоять этим угрозам, что из себя сегодня представляет коллективный Запад рассказал в интервью руководителю профильной редакции РИА Новости Сергею Сафронову заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Александр Венедиктов.– Александр Николаевич, в эти дни проходят, вероятно, самые главные встречи лидеров Запада – саммиты "Большой семерки" и НАТО. Градус звучащих там антироссийских заявлений поистине беспрецедентный. При этом через все выступления проходит один и тот же лейтмотив – Россия, дескать, по своей воле отмежевалась от цивилизованного мира, бросила ему вызов и теперь понесет тяжелое наказание. Насколько все серьезно?– Цивилизованный мир – это кто? Американцы, англичане и их союзники? Кто их признал таковыми и что в них есть уникального, что дает им право судить остальное человечество?В принципе, ничего, кроме наглости, самонадеянности и вероломства у них нет. Их уникальность лишь в этом. Пока другие страны и народы стремятся развиваться по своим самобытным траекториям, США и прочие государства коллективного Запада живут за счет других и планируют жить так дальше. Все создаваемые ими механизмы, форматы, блоки имеют целью вытягивание ресурсов из более слабых стран. Упомянутый вами Североатлантический альянс – хороший тому пример, потому что во главе угла там стоят интересы американской военной промышленности, ради обогащения которой натовцы годами разыгрывают свои алармистские спектакли о якобы надвигающейся со стороны России угрозе. В Мадриде сейчас завершается всего лишь очередной акт этой нудной пьесы.Мир все глубже погружается в глобальный экономический кризис. В Америке и в Европе на каждом углу трубят, что во всем виновата Россия. Но даже среди западных экономистов уже во всеуслышание идут разговоры о том, что настает расплата за десятилетия паразитической модели экономического роста. Так называемый "первый мир" высасывал из человечества все соки в бездумной погоне за неограниченным потреблением, придумал для этого сложную денежно-кредитную систему, где деньги фактически делаются из воздуха, развязывал по всему миру абсурдные и ничем не оправданные войны, а теперь лихорадочно ищет, на кого бы свалить вину. Сперва был виноват коронавирус, теперь решили обвинить Россию.– Вашингтон уже официально называет инфляцию в США "путинским скачком цен"…– Очень показательный пример. Все по Гоголю: Америка сама себя высекла, словно унтер-офицерская вдова. Но я не сомневаюсь в том, что в конечном итоге американский народ, как и европейцы, догадаются, что разорительные счета за бензин, продовольствие, коммунальные услуги и многое другое нужно предъявлять их собственным лидерам, которые лживыми обещаниями завели их в это болото, а теперь пытаются, подобно барону Мюнхгаузену, вытащить себя оттуда за косичку. А косичка эта – та самая паразитическая финансово-экономическая модель, на которой покоится благосостояние Запада.– Экономика мыльных пузырей и резинового доллара?– В точку. Подумайте ведь, какой абсурд – брать в долг, а затем решать эту проблему за счет новых долгов. Любой человек так за пару лет разорится, но почему-то для США, Японии и Запада в целом это совершенно нормальный образ жизни.Только вдумайтесь. Совокупный ВВП всего мира составляет 80-90 триллионов долларов. Госдолг США на данный момент – более 30 триллионов, и увеличивается он буквально не по дням, а по часам. Мы с вами только пять минут беседуем, а за это время он вырос миллиона на три. Долг Токио уже приближается к 10 триллионам, это более чем в 2,5 раза больше ВВП страны. Получается, что всего у двух стран коллективного Запада государственный долг стремительно приближается к половине ВВП всего земного шара. Как они эту проблему решат? Вернут долги, реструктуризируют их? Как бы не так. Спросите любого специалиста по финансовой грамотности: если кто-то берет все новые займы, пытаясь решить проблему уже имеющихся, то это либо неадекватный человек, либо мошенник, у которого изначально не было намерения отдавать долги. С государствами все ровно так же.– Зарубежные экономисты часто говорят, что большой долг – не проблема, если он обеспечен.– А чем обеспечен, скажем, американский долг? Ничем, кроме абстрактного доверия к Америке. Но Вашингтон как раз по этому доверию в первую очередь и бьет санкциями! Весь мир видит, как США и ЕС в стремлении наказать Россию в одночасье забыли свои мантры о неприкосновенности собственности и необходимости отделять экономику от политики.Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов – это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это все равно, что поручить лисе сторожить курятник. Разумеется, все это ведет к саморазрушению пресловутой Бреттон-Вудской системы. Эту тенденцию нельзя отрицать. Сегодня первостепенная задача все мирового сообщества – сделать так, чтобы это крушение прошло с минимальными потерями, а не привело к новой мировой войне.– Но ведь сейчас западники раскручивают противостояние с ядерной державой. Вы уже сказали, что мы имеем дело с мошенниками. Но не допускаете ли вы, что тут надо уже говорить о каких-то суицидальных наклонностях западных элит?– На самом деле, это просто крайне недальновидные люди. Прошли времена, когда западным миром правили политики калибра Рузвельта, Черчилля, де Голля. Да, они тоже не были святыми, далеко не все хорошо относились к России, но зато четко понимали, что можно делать, а что нельзя. В том числе и в отношении нашей страны. И интересы своих народов тоже очень тонко чувствовали. А сейчас США и Европой правят люди, в наличии у которых развитого стратегического мышления имеются большие сомнения. На место стратегии пришел волюнтаризм: хочу так – и пусть будет по-моему, даже если весь мир рухнет. Какие интересы сегодня преследуют люди, сидящие в Белом доме, на Даунинг-стрит, в Брюсселе? Своих народов? Нет, конечно. Элитарных групп, кланов, корпораций. Мы же все видим, как некоторые западные лидеры ходят на встречи с инструкцией, где написано, куда им садиться и о чем говорить.Отсюда – все более авантюристическая и агрессивная политика США, Англии, ЕС, Японии. В ее основе полный отрыв от реальности, стремление сконструировать собственный воображаемый мир, которым они будут править. Подобное бегство от действительности представляет собой самую настоящую угрозу для всего человечества. Ведь если западные лидеры своих сограждан не слышат и не замечают, то напрасно ожидать, что они пожалеют другие народы. Человеческая жизнь для них – ничто. Украина – яркий тому пример.– То есть Украина – это пешка в геополитической игре Запада?– Запад за чужой счет жил, за чужой счет развивался, за чужой счет воевал. Еще и умудрялся при этом обогащаться. Помните наполеоновское: война должна сама себя кормить? Вот она сейчас сама себя и кормит, причем в буквальном смысле. Европейцы вывозят из Украины зерно, ставя украинский народ в буквальном смысле на грань голода. А в обратном направлении идут эшелоны с оружием, которым украинцы должны воевать ради чуждых им американских и есовских интересов.Кстати, американцы готовы воевать не только руками украинцев. Посмотрите, как настойчиво он подталкивают младонатовцев, особенно поляков, к прямому вовлечению в события на Украине. Одобрительно кивают в ответ на несуразные фантазии Варшавы о новой Речи Посполитой, закрывают глаза на антигуманные и расистские высказывания польской элиты, всячески поощряют рост там националистических и шовинистских настроений. Фактически пестуют новую гиену Европы.– Интересное определение!– Оно не мое. Это еще Черчилль так назвал Польшу, намекая на ее поведение перед Второй мировой войной. Сто лет назад Запад создал эту страну для сдерживания Советской России и в итоге вырастил агрессивное государство. Потом с другой стороны так же вырастили нацистский режим, а затем их стравили. В общем, остается только вспомнить пророческие слова русского генерала Вандама, написанные еще в начале минувшего столетия: хуже вражды с англосаксами может быть только дружба с ними.– По этой логике стоит ожидать создания в Германии нового Рейха?– Точных предсказаний сделать не берусь, но рост ультранационалистических настроений в Германии, да и в остальной Европе налицо. Причем он фиксируется не первый год, а сейчас вообще бьет все рекорды. Думаю, это только начало. С учетом того, что на фоне санкций Старый свет погружается в глубочайший кризис, а искусственно провоцируемый голод в Африке и на Ближнем Востоке с высокой вероятностью приведет к катастрофическому миграционному исходу в сторону Европы, есть все предпосылки для того, что правые радикалы станут там реальной политической силой. Думаю, американские спецслужбы им в этом охотно помогут, потому что для Вашингтона нет более выгодного сценария, чем Европа, раздираемая гражданской войной.– А какой сценарий выгоден для России?– Наилучшим вариантом для России, безусловно, является стабильная и развивающаяся Европа. Этот регион всегда был для нас одним из ключевых рынков, важным партнером в сфере технологий, да и в культурном отношении с европейцами выстраивался продуктивный диалог. Другое дело, что для нашей страны интересна Европа, состоящая из суверенных государств, свободных он внешнего диктата, будь то вашингтонского или брюссельского, четко осознающих свои национальные интересы и готовых им следовать. А пытаться себе во вред наладить отношения с разношерстным конгломератом игроков, которые хором озвучивают русофобские речевки, написанные евробюрократами по американским шаблонам, нам не интересно.– Недавно отмечали 350 лет со дня рождения Петра Первого. Не закрывается ли теперь прорубленное им окно в Европу? Вообще, в геополитическом плане мы все еще ощущаем себя ее частью?– Вся наша история учит тому, что у России есть только один верный путь – оставаться Россией, не пытаясь себя причислить ни к какому конкретному региону. Наша страна слишком обширна, уникальна и многолика в историческом, духовном, культурном отношении, чтобы быть частью чего-то.Петр Первый был прагматиком, у которого имелась конкретная заинтересованность в получении новых технологий, знаний, институтов. При этом многие забывают, что этот процесс начался раньше, еще во второй половине XVII века Россия активно осваивала и осмысливала западный опыт. Видимо, поэтому Петру удалось так быстро провести свои реформы, хотя многие из них на нашу почву легли не совсем удачно. При этом он и в другие направления тоже стремился "прорубать окна", активно налаживал связи с Китаем, Персией, готовил экспедиции к тихоокеанскому побережью Америки.Конечно, в нашей стране всегда существовали разные интеллектуальные школы, кто-то считал европейское влияние спасением, кто-то – проклятием, но так или иначе нас с европейцами связывает длительная общая история. В ней было очень много примеров взаимовыгодного сотрудничества, но не стоит забывать и о том, что все военные вторжения в нашу страну, произошедшие за последние пятьсот лет, исходили именно с Запада. Нередко европейцы до такой степени заигрывались в свои геополитические игры, что уже не могли распутать клубок противоречий без российской помощи. Это, к сожалению, сегодня почти забыли на Западе, во многом потому, что в школах и университетах там преподают фальсифицированную версию истории. В ней Россия предстает агрессором, врагом прогресса и свободы, которые якобы находят свое воплощение в так называемых европейских ценностях.Так что окно в Европу закрывать не будем, но сделаем все возможное, чтобы через это окно к нам не пробралось ничего, что может России навредить. Разумеется, развивая при этом и другие региональные направления, которые в нынешних условиях приобретают особую актуальность.– Попытки Запада организовать всеобъемлющую международную изоляцию России не помешают этому?– Эти попытки уже провалилась. По сути, ни одно из суверенных государств за пределами коллективного Запада и лагеря его сателлитов не пошло на тотальное сворачивание контактов с Россией, как того добивались США и ЕС. Некоторые страны сделали символические реверансы в сторону Вашингтона, но не более того.– Однако бизнес из этих государств ведет себя осторожно…– Любой бизнес независимо от своих политических симпатий всегда ведет себя осторожно на фоне геополитической нестабильности. На первых порах это нормальное явление, но оно никак не отражает изменение позиции наших незападных партнеров. Напротив, власти этих государств усиленно сотрудничают с нами для того, чтобы как можно скорее успокоить свой бизнес, дать ему определенные гарантии, запустить антисанкционные механизмы вроде расчетов в национальных валютах и новых систем межбанковских платежей. Более того, уход западных корпораций с российского рынка порождает повышенный интерес со стороны их конкурентов из других регионов. Не скрою, такие вопросы затрагиваются и в ходе контактов по линии Совета безопасности.– Их интенсивность столь же высока, как и ранее?– Организуемый по линии аппарата Совета безопасности глобальный диалог с заинтересованными государствами совершенно не пострадал. По-прежнему поддерживаем контакты с десятками стран из всех регионов, что лишний раз демонстрирует безуспешность попыток организовать международную изоляцию нашей страны. Кому-то интересен наш опыт противодействия санкциям, кто-то просит нашего содействия в укреплении безопасности и обороноспособности страны, а некоторые игроки желают занять стратегически важные ниши на российском рынке, освободившиеся после ухода западного бизнеса.Вообще говоря, все наши зарубежные визави сходятся в одном – в новых условиях нужно усиливать координацию между суверенными игроками, стремящимися выстроить новый многополярный миропорядок, при котором самопровозглашенные гегемоны не будут диктовать свою волю человечеству.– В июне состоялось заседание высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. На нем обсуждались вопросы построения нового миропорядка?– Да, этой теме уделялось внимание. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев подробно довел до китайских, индийских, бразильских и южноафриканских коллег российское видение текущей геополитической ситуации и возможности для преодоления кризиса. Много говорилось о том, как сделать современный мир более безопасным с учетом того, что США и их сателлиты не прекращают усилий по подрыву системы стратегической стабильности, свержению неугодных законно избранных режимов, размыванию роли многосторонних структур и политизации их работы. Патрушев озвучил целый ряд предложений, направленных на развитие совместными усилиями государств-участников "пятерки" новых механизмов в сфере мировой экономики, финансов, торговли энергоресурсами, противодействие наиболее острым вызовам и угрозам национальной безопасности наших стран. Отмечу, что данные им оценки и предложения нашли широкий отклик у партнеров по "пятерке".–Многие зарубежные эксперты считают, что именно БРИКС мог бы послужить основой для антизападного фронта, который стремится создать Россия…– Россия не создавала и не будет создавать никаких объединений с приставкой "анти", равно как и не будет в них участвовать. Вот американцы и их союзники не могут жить без образа врага, поэтому у них НАТО – антироссийский, а теперь уже и антикитайский блок, а Украина – это анти-Россия.Наша повестка – конструктивная, объединительная. Поэтому все международные структуры, которые созданы и развиваются при активной роли России, будь то БРИКС, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, направлены на укрепление глобальной и региональной безопасности, совместного реагирования на острые вызовы и угрозы, развитие взаимовыгодных торгово-экономических связей, контактов в культурной, научной, гуманитарной сфере.Опыт показывает, что именно эти форматы оптимальным образом отвечают меняющимся глобальным реалиям, что обеспечивает основу не только для их качественного развития, но и присоединения к ним новых участников. Эти проекты являются краеугольными камнями зарождающегося многополярного устройства, основанного на равноправии и уважении суверенитета всех без исключения стран. А вот этого-то ни американцы, ни европейцы стерпеть не могут, потому что понимают: в рамках такой архитектуры их махинации в мировой политике и экономике, которые до сих пор обеспечивали доминирование Запада, станут попросту невозможны. Поэтому неудивительно, что вместо этого они навязывают всему миру надуманную концепцию так называемого порядка, основанного на правилах.– Об этой доктрине говорят немало, однако пока что ее суть так никто толком не раскрыл. Не могли бы вы более подробно объяснить, почему она не устраивает Россию?– Главной отличительной особенностью государства является его суверенитет. Это – величина неделимая, то есть он либо есть, либо его нет, нельзя быть суверенным наполовину, более или менее суверенным. Он не зависит от площади страны, ее населения, объема ВВП, политического строя, численности вооруженных сил, наличия ядерного оружия. Одна страна не может быть более суверенной, чем другая. Есть суверенитет – есть и право голоса на мировой арене, и каждый голос должен звучать одинаково громко и быть услышан мировым сообществом. Любая страна решает, что выгодно именно ей, и как ей действовать, лишь бы это не ущемляло интересов других игроков. Это и есть демократия в международной политике. А вот так называемый порядок, основанный на правилах, – это либерально-глобалистская концепция, в ней суверенитет – не неотъемлемая составляющая любого государства, а привилегия, которую еще надо заслужить. А заслужить ее надо тем, что вы соглашаетесь действовать по определенным правилам и принимать определенные ценности, которые устанавливаете не вы сами, а группа избранных государств. Кто им дал такое право – это остается за скобками. США объявляются эталоном государственного устройства, к которому надо стремиться, и поэтому Вашингтон может в полной мере пользоваться своим суверенитетом и решать за другие, якобы менее достойные страны, позволить ли им использовать свои суверенные права или отказать в этом. Разумеется, ни о какой реализации собственных национальных интересов речи не идет – вместо этого нужно жить так, как интересно американцам и их младшим партнерам. Если нужно навредить себе, скажем, присоединившись к антироссийским санкциям, пусть будет так. Главное, чтобы мировой жандарм в Вашингтоне и его подручные в Лондоне и Брюсселе были довольны.– Значит ли все это, что Россия неугодна Западу просто по факту своего существования в статусе суверенной державы?– Да, и история дает тому массу примеров. Вспомните, через какое время западники объявили "холодную войну" СССР. Менее чем через год после окончания Второй мировой войны.– Получается, что Крым, Донбасс, Украина – это все только предлоги? Не было бы их, нашлись другие?– Именно. Думаю, предлоги даже не стали бы искать, а просто выдумали бы. Логика совершенно та же, что у волка из крыловской басни: ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Да вот только Россия – это не ягненок, которого можно просто так утащить в лес. Наша страна недвусмысленно заявила, что у нее есть свои интересы, и она их будет реализовывать. Конечно, англосаксы этого просто так не могли оставить. Ведь в их понимании российские интересы порочны, потому что не соответствуют западным стандартам. Именно тогда США и их союзники поставили себе цель навесить на Россию ярлык государства-изгоя. У них даже в голове не укладывается, что кто-то может жить по своим правилам, не соответствующим западному видению, да еще и остаться безнаказанным!Однако в реальности все движется к тому, что западный мир постепенно сам становится изгоем в рамках формирующегося сегодня нового многополярного миропорядка. Не удивлюсь, если к концу или даже второй половине нынешнего столетия США и Европа окажутся такой же периферией мирового развития, какой европейцы в XIX веке опрометчиво считали Азию или Африку.– На чем основывается такая уверенность? Интуиция, или есть какие-то не известные широкой публике аналитические выкладки?– Никакого секрета здесь нет, это простая статистика, которая свидетельствует о неуклонном снижении экономического, политического, военного влияния Запада. Можно говорить о том, что сейчас активно идет корректировка диспропорций глобализации. Она перестает быть преимущественно западным проектом, который создавался в рамках послевоенного восстановления Европы и Азии по лекалам, выгодным прежде всего США, вспомните "План Маршалла". Как следствие, начиная с 1990-х годов все большая часть мировых ресурсов генерируется за пределами Запада.Впервые в истории развивающиеся страны аккумулируют человеческий, материальный, интеллектуальный потенциал, который количественно и качественно сопоставим, а нередко превосходит тот, что находится в руках западных государств. Они превращаются из поставщиков сырья и дешевой рабочей силы в промышленных лидеров, генерирующих значительный объем добавленной стоимости. В международном разделении труда ситуация так же меняется в пользу развивающихся стран – прежде всего, в области торговли и логистики. Укрепляются финансовые позиции развивающихся стран, что, в свою очередь, дает их властям дополнительные возможности проводить самостоятельную внешнюю политику.Кстати, ученые, входящие в научный совет при Совете Безопасности, уже не первый год работают над методиками количественной оценки международного влияния различных государств, и их расчеты совершенно явно указывают на то, что западное господство стремительно идет на убыль.– При таком раскладе получается, что западный мир нам, может быть, и не нужен? Может быть, это и есть главный урок украинского кризиса?– То, что нам, мягко говоря, не по пути, стало очевидно отнюдь не в этом году. И далеко не только нашей стране. Вспомните события пандемии. С какой легкостью американцы и европейцы тогда отказались от своих либеральных лозунгов и принялись закрывать границы, вырывать дефицитные медикаменты и оборудование из рук своих же партнеров, наживаться на общей беде. Про их поведение в отношении стран Азии, Африки, Латинской Америки я вообще не говорю. Уже тогда стало окончательно ясно, что Запад – моральный банкрот. Украинские события это только лишний раз подтвердили.В этой связи очень странно слышать призывы некоторых отечественных экспертов и бизнесменов, которые утверждают, что судьба нашей страны – это быть частью Запада, хотим мы того или нет. Мало того, что это неверно с исторической точки зрения, так еще и в прагматическом плане недальновидно. Они предлагают даже не протискиваться, а ехать на подножке переполненного вагона, который мчится неведомо куда. Хорошо еще, если в тупик, но не исключено, что к обрыву.– Как вы полагаете, а что нужно России, чтобы не оказаться в тупике?– Прежде всего – осознавать и развивать свою самобытность, как духовную, так и материальную. Решительно отвергнуть все чужеродное, что было привнесено, а иногда и откровенно навязано нашей стране, в том числе в трудную эпоху после распада СССР. Интеллектуальные доктрины, социальные институты, культурные и даже бытовые практики. Это, конечно, не значит, что нужно изолироваться от мира, речь идет лишь об отказе от бездумного, массированного копирования всего, на чем стоит заграничный ярлык.Если мы обратимся к истории, то увидим, что подлинно успешные государства могли прибегать к заимствованию зарубежных технологий, институтов, знаний, но в конечном итоге понимали, что без четкого осознания своего места в мире, без опоры на глубинный культурный и исторический потенциал не может быть долгосрочного развития.России в этом плане проще – ведь, несмотря на все усилия внешних сил, нам удалось сохранить наши гигантские интеллектуальные и духовные ресурсы, в том числе потенциал в сфере науки и образования. Это огромное достижение, значимость которого еще предстоит оценить. Опираясь на этот задел, творчески развивая его и приспосабливая к современным реалиям, наша страна сможет выдержать любые геополитические кризисы.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

интервью, александр венедиктов, россия, нато, евросоюз, брикс, европа, сша