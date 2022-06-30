https://ria.ru/20220630/zapad-1799167152.html
Запад сам становится изгоем в многополярном мире, заявили в Совбезе
Запад сам становится изгоем в многополярном мире, заявили в Совбезе - РИА Новости, 30.06.2022
Запад сам становится изгоем в многополярном мире, заявили в Совбезе
Страны Запада сегодня сами становятся изгоями в формирующемся многополярном мире, к концу или даже второй половине нынешнего столетия США и Европа могут... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:34
2022-06-30T09:34
2022-06-30T11:28
в мире
европа
азия
сша
совет безопасности рф
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Страны Запада сегодня сами становятся изгоями в формирующемся многополярном мире, к концу или даже второй половине нынешнего столетия США и Европа могут оказаться периферией мирового развития, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов."Однако в реальности все движется к тому, что западный мир постепенно сам становится изгоем в рамках формирующегося сегодня нового многополярного миропорядка. Не удивлюсь, если к концу или даже во второй половине нынешнего столетия США и Европа окажутся такой же периферией мирового развития, какой европейцы в XIX веке опрометчиво считали Азию или Африку", - сказал Венедиктов.Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, азия, сша, совет безопасности рф
09:34 30.06.2022 (обновлено: 11:28 30.06.2022)
Запад сам становится изгоем в многополярном мире, заявили в Совбезе
Замсекретаря Совбеза Венедиктов: Запад сам становится изгоем в многополярном мире