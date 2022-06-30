https://ria.ru/20220630/zapad-1799162977.html

Запад хочет навесить на Россию ярлык страны-изгоя, заявили в Совбезе

Запад хочет навесить на Россию ярлык страны-изгоя, заявили в Совбезе - РИА Новости, 30.06.2022

Запад хочет навесить на Россию ярлык страны-изгоя, заявили в Совбезе

Россия будет реализовывать свои интересы несмотря на противодействие англосаксов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T09:13

2022-06-30T09:13

2022-06-30T11:28

в мире

россия

сша

александр венедиктов

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786816245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a73fb324350263ac45aa9fb0eb9e952e.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия будет реализовывать свои интересы несмотря на противодействие англосаксов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.По его словам, именно тогда США и их союзники поставили себе цель навесить на Россию ярлык государства-изгоя."У них даже в голове не укладывается, что кто-то может жить по своим правилам, не соответствующим западному видению, да еще и остаться безнаказанным", - отметил замсекретаря Совбеза РФ.Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова >>

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, александр венедиктов, совет безопасности рф