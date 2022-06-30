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Запад хочет навесить на Россию ярлык страны-изгоя, заявили в Совбезе
Запад хочет навесить на Россию ярлык страны-изгоя, заявили в Совбезе - РИА Новости, 30.06.2022
Запад хочет навесить на Россию ярлык страны-изгоя, заявили в Совбезе
Россия будет реализовывать свои интересы несмотря на противодействие англосаксов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:13
2022-06-30T09:13
2022-06-30T11:28
в мире
россия
сша
александр венедиктов
совет безопасности рф
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия будет реализовывать свои интересы несмотря на противодействие англосаксов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.По его словам, именно тогда США и их союзники поставили себе цель навесить на Россию ярлык государства-изгоя."У них даже в голове не укладывается, что кто-то может жить по своим правилам, не соответствующим западному видению, да еще и остаться безнаказанным", - отметил замсекретаря Совбеза РФ.Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова >>
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в мире, россия, сша, александр венедиктов, совет безопасности рф
09:13 30.06.2022 (обновлено: 11:28 30.06.2022)
Запад хочет навесить на Россию ярлык страны-изгоя, заявили в Совбезе
Замсекретаря Совбеза Венедиктов: Запад хочет навесить на Россию ярлык страны-изгоя