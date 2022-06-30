https://ria.ru/20220630/zapad-1799161953.html

В Совбезе усомнились в развитом стратегическом мышлении Запада

В Совбезе усомнились в развитом стратегическом мышлении Запада - РИА Новости, 30.06.2022

В Совбезе усомнились в развитом стратегическом мышлении Запада

В Совбезе РФ сомневаются, что у руководителей США и Европы есть развитое стратегическое мышление, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T09:05

2022-06-30T09:05

2022-06-30T11:27

в мире

россия

сша

англия

евросоюз

александр венедиктов

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155332/48/1553324877_0:200:3285:2048_1920x0_80_0_0_ddaf28d5a91e7980a29378e16f18d5e1.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. В Совбезе РФ сомневаются, что у руководителей США и Европы есть развитое стратегическое мышление, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.Отсюда, по его словам, все более авантюристическая и агрессивная политика США, Англии, ЕС, Японии. В ее основе – полный отрыв от реальности, стремление сконструировать собственный воображаемый мир, которым они будут править."Подобное бегство от действительности представляет собой самую настоящую угрозу для всего человечества. Ведь если западные лидеры своих сограждан не слышат и не замечают, то напрасно ожидать, что они пожалеют другие народы. Человеческая жизнь для них – ничто. Украина – яркий тому пример", - заявил замсекретаря Совбеза РФ.Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова >>

https://ria.ru/20220630/uran-1799098934.html

россия

сша

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, англия, евросоюз, александр венедиктов, совет безопасности рф