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В Совбезе усомнились в развитом стратегическом мышлении Запада
В Совбезе усомнились в развитом стратегическом мышлении Запада - РИА Новости, 30.06.2022
В Совбезе усомнились в развитом стратегическом мышлении Запада
В Совбезе РФ сомневаются, что у руководителей США и Европы есть развитое стратегическое мышление, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:05
2022-06-30T09:05
2022-06-30T11:27
в мире
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сша
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евросоюз
александр венедиктов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. В Совбезе РФ сомневаются, что у руководителей США и Европы есть развитое стратегическое мышление, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.Отсюда, по его словам, все более авантюристическая и агрессивная политика США, Англии, ЕС, Японии. В ее основе – полный отрыв от реальности, стремление сконструировать собственный воображаемый мир, которым они будут править."Подобное бегство от действительности представляет собой самую настоящую угрозу для всего человечества. Ведь если западные лидеры своих сограждан не слышат и не замечают, то напрасно ожидать, что они пожалеют другие народы. Человеческая жизнь для них – ничто. Украина – яркий тому пример", - заявил замсекретаря Совбеза РФ.Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова >>
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в мире, россия, сша, англия, евросоюз, александр венедиктов, совет безопасности рф
09:05 30.06.2022 (обновлено: 11:27 30.06.2022)
В Совбезе усомнились в развитом стратегическом мышлении Запада
Замсекретаря Совбеза Венедиктов усомнился в развитом стратегическом мышлении Запада
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. В Совбезе РФ сомневаются, что у руководителей США и Европы есть развитое стратегическое мышление, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.
"А сейчас США и Европой правят люди, в наличии у которых развитого стратегического мышления имеются большие сомнения. На место стратегии пришел волюнтаризм: хочу так – и пусть будет по-моему, даже если весь мир рухнет. Какие интересы сегодня преследуют люди, сидящие в Белом доме, на Даунинг-стрит, в Брюсселе? Своих народов? Нет, конечно. Элитарных групп, кланов, корпораций. Мы же все видим, как некоторые западные лидеры ходят на встречи с инструкцией, где написано, куда им садиться и о чем говорить", - сказал Венедиктов.
Отсюда, по его словам, все более авантюристическая и агрессивная политика США, Англии, ЕС, Японии. В ее основе – полный отрыв от реальности, стремление сконструировать собственный воображаемый мир, которым они будут править.
"Подобное бегство от действительности представляет собой самую настоящую угрозу для всего человечества. Ведь если западные лидеры своих сограждан не слышат и не замечают, то напрасно ожидать, что они пожалеют другие народы. Человеческая жизнь для них – ничто. Украина – яркий тому пример", - заявил замсекретаря Совбеза РФ.