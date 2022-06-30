https://ria.ru/20220630/vospitanie-1799289009.html

В Минпросвещения рассказали об обновленной программе воспитания в школах

В Минпросвещения рассказали об обновленной программе воспитания в школах - РИА Новости, 30.06.2022

В Минпросвещения рассказали об обновленной программе воспитания в школах

Рабочая программа воспитания в российских школах обновлена и дополнена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:24

2022-06-30T15:24

2022-06-30T16:17

общество

дети

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_eb0caf5173969a8a46ba20dbfb84503f.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рабочая программа воспитания в российских школах обновлена и дополнена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.Ранее "Ведомости" написали, что школам предложили новую программу воспитания, которая будет основана на патриотизме и поддержке духовно-нравственных ценностей. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Минпосвещения, проект рабочей программы воспитания - это обновлённая и дополненная версия той программы, которая была принята в 2020 году."Программам развития воспитания сейчас уделяется особое внимание. С прошлого года такие программы есть в каждой школе, и разработанная институтом примерная программа помогает в школах вести это важнейшее направление в образовательном процессе. Программа прошла общественное обсуждение и апробацию во всех федеральных округах, получила положительные экспертные заключения ведущих педагогических вузов страны", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220621/istoriya-1797053196.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, дети, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование