Рейтинг@Mail.ru
В Минпросвещения рассказали об обновленной программе воспитания в школах - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/vospitanie-1799289009.html
В Минпросвещения рассказали об обновленной программе воспитания в школах
В Минпросвещения рассказали об обновленной программе воспитания в школах - РИА Новости, 30.06.2022
В Минпросвещения рассказали об обновленной программе воспитания в школах
Рабочая программа воспитания в российских школах обновлена и дополнена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:24
2022-06-30T16:17
общество
дети
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_eb0caf5173969a8a46ba20dbfb84503f.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рабочая программа воспитания в российских школах обновлена и дополнена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.Ранее "Ведомости" написали, что школам предложили новую программу воспитания, которая будет основана на патриотизме и поддержке духовно-нравственных ценностей. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Минпосвещения, проект рабочей программы воспитания - это обновлённая и дополненная версия той программы, которая была принята в 2020 году."Программам развития воспитания сейчас уделяется особое внимание. С прошлого года такие программы есть в каждой школе, и разработанная институтом примерная программа помогает в школах вести это важнейшее направление в образовательном процессе. Программа прошла общественное обсуждение и апробацию во всех федеральных округах, получила положительные экспертные заключения ведущих педагогических вузов страны", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20220621/istoriya-1797053196.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_7cd8e8642729cd8b233f1db66636c72f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дети, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
15:24 30.06.2022 (обновлено: 16:17 30.06.2022)
 
В Минпросвещения рассказали об обновленной программе воспитания в школах

Минпросвещения: рабочая программа воспитания в российских школах обновлена и дополнена

© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в фотобанк
Ученик во время урока. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рабочая программа воспитания в российских школах обновлена и дополнена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Ранее "Ведомости" написали, что школам предложили новую программу воспитания, которая будет основана на патриотизме и поддержке духовно-нравственных ценностей. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Минпосвещения, проект рабочей программы воспитания - это обновлённая и дополненная версия той программы, которая была принята в 2020 году.
"Программам развития воспитания сейчас уделяется особое внимание. С прошлого года такие программы есть в каждой школе, и разработанная институтом примерная программа помогает в школах вести это важнейшее направление в образовательном процессе. Программа прошла общественное обсуждение и апробацию во всех федеральных округах, получила положительные экспертные заключения ведущих педагогических вузов страны", - сказано в сообщении.
Участница праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации, в парке Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 15:22
Минпросвещения планирует ввести дополнительный курс истории в школах
 
ОбществоДетиМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала