https://ria.ru/20220630/vospitanie-1799289009.html
В Минпросвещения рассказали об обновленной программе воспитания в школах
В Минпросвещения рассказали об обновленной программе воспитания в школах - РИА Новости, 30.06.2022
В Минпросвещения рассказали об обновленной программе воспитания в школах
Рабочая программа воспитания в российских школах обновлена и дополнена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:24
2022-06-30T15:24
2022-06-30T16:17
общество
дети
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рабочая программа воспитания в российских школах обновлена и дополнена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.Ранее "Ведомости" написали, что школам предложили новую программу воспитания, которая будет основана на патриотизме и поддержке духовно-нравственных ценностей. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Минпосвещения, проект рабочей программы воспитания - это обновлённая и дополненная версия той программы, которая была принята в 2020 году."Программам развития воспитания сейчас уделяется особое внимание. С прошлого года такие программы есть в каждой школе, и разработанная институтом примерная программа помогает в школах вести это важнейшее направление в образовательном процессе. Программа прошла общественное обсуждение и апробацию во всех федеральных округах, получила положительные экспертные заключения ведущих педагогических вузов страны", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20220621/istoriya-1797053196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дети, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
15:24 30.06.2022 (обновлено: 16:17 30.06.2022)
В Минпросвещения рассказали об обновленной программе воспитания в школах
Минпросвещения: рабочая программа воспитания в российских школах обновлена и дополнена