https://ria.ru/20220630/uran-1799098934.html

Час расплаты: CША оказались на пороге ядерного кризиса

Час расплаты: CША оказались на пороге ядерного кризиса - РИА Новости, 30.06.2022

Час расплаты: CША оказались на пороге ядерного кризиса

Более тысячи санкций против российских компаний и физлиц, на подходе новый список из 500 человек — за все это Вашингтон уже расплатился ускорением инфляции и... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T08:00

2022-06-30T08:00

2022-06-30T08:06

сша

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство энергетики сша

колумбийский университет

вашингтон (штат)

джо байден

уран

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Более тысячи санкций против российских компаний и физлиц, на подходе новый список из 500 человек — за все это Вашингтон уже расплатился ускорением инфляции и взлетом цен на бензин. Но только сейчас в Минфине США поняли, что впереди куда более серьезные последствия: если Россия в ответ прекратит поставки обогащенного урана, придется заглушить часть атомных реакторов. И тогда электричество для американцев станет золотым.Инфляция и золотой бензинИнфляция в мае — 8,6 процента, это максимум с декабря 1981-го. Цены на бензин впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон. Рекордно подорожали и продукты. Население крайне недовольно. По данным Института демократии, в преддверии промежуточных выборов в конгресс большинство избирателей — против антироссийских санкций. А рейтинг Джо Байдена упал до 36 процентов — минимум за все время его президентства."Реакторы встанут, а поскольку атомная энергетика — это более 20 процентов генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции", — констатируют они.Зависимость от РоссииБыстро наладить собственное производство урана в нужном количестве нереально: отрасль давно в упадке, так как долгие годы практически полностью зависела от России.Для решения проблемы сначала нужно перезапустить конверсионный завод. Однако самостоятельно на полную мощность он выйти не сможет."Уран еще нужно обогащать, для этого требуется, чтобы частные компании изучили стратегии расширения производства и технологий для замены российских поставок", — указывают авторы публикации.Почти 30 лет назад Москва и Вашингтон подписали соглашение о переработке российского высокообогащенного оружейного урана в низкообогащенный для электростанций. Россия экспортировала в США около 15 тысяч тонн топлива для АЭС.В 2010-м в США произвели около двух тысяч тонн оксида урана, в 2020-м — лишь 90 тонн. Сегодня едва ли не единственное предприятие по обогащению урана — завод Urenco USA в Нью-Мексико.Конфликт на Украине обнажил зависимость атомной энергетики США от России и создал новые проблемы для отрасли, пишет New York Times.Ряд стран Евросоюза тоже на сто процентов зависят от российских поставок.По данным Всемирной ядерной ассоциации, 85 процентов мирового урана производится в шести странах: России, Казахстане, Канаде, Австралии, Намибии и Нигере.Однако дело не только в топливе: многие реакторы в США и Евросоюзе — российского производства. Так что Запад рискует лишиться и комплектующих.В соответствии с соглашением, подписанным с Минатомом в 1992-м, США старались ограничить закупки 20 процентами общей потребности. А после поправки к договору в 2020-м планировалось сократить импорт до 15 процентов к 2028-му.ПодстраховалисьВ марте президент Байден запретил импорт нефти, угля и газа из России. Но урана в списке не было.По словам сенатора-республиканца Джона Баррассо, отказ от российских углеводородов — важный шаг, который "не должен быть последним". "Запрет на уран еще больше приостановит военную машину России, поможет возродить американское производство урана и повысит нашу национальную безопасность". В марте он внес в сенат соответствующий законопроект.Но не все так просто. Еще в 2020-м Министерство энергетики США объявило о планах инвестировать до 3,2 миллиарда долларов в проекты усовершенствованных реакторов нового поколения, работающих на более обогащенном варианте урана.Однако финансировать производство такого топлива местные поставщики не спешат: до завершения строительства передовых АЭС еще cлишком далеко. К тому же, отмечают в Центре глобальной энергетической политики, это потребует огромных затрат. И инвесторы совсем не уверены в том, что анонсированные проекты в итоге реализуют.

https://ria.ru/20220511/benzin-1787898986.html

https://ria.ru/20220321/uran-1779277619.html

https://ria.ru/20220608/uran-1793903244.html

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россия

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Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

сша, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство энергетики сша, колумбийский университет, вашингтон (штат), джо байден, уран, санкции