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Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с Путиным по Украине - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799332500.html
Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с Путиным по Украине
Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с Путиным по Украине - РИА Новости, 30.06.2022
Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с Путиным по Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:49
2022-06-30T16:56
специальная военная операция на украине
реджеп тайип эрдоган
в мире
украина
россия
владимир путин
турция
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине."Я нахожусь в постоянном контакте с Владимиром Путиным. Необходимо предпринять все дипломатические усилия для скорейшего прекращения огня", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по завершению саммита НАТО в Мадриде.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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реджеп тайип эрдоган, в мире, украина, россия, владимир путин, турция, ситуация в днр и лнр
16:49 30.06.2022 (обновлено: 16:56 30.06.2022)
 
Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с Путиным по Украине

Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с Путиным по Украине

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине.
"Я нахожусь в постоянном контакте с Владимиром Путиным. Необходимо предпринять все дипломатические усилия для скорейшего прекращения огня", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по завершению саммита НАТО в Мадриде.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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