https://ria.ru/20220630/ukraina-1799332500.html

Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с Путиным по Украине

Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с Путиным по Украине - РИА Новости, 30.06.2022

Эрдоган заявил, что постоянно контактирует с Путиным по Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:49

2022-06-30T16:49

2022-06-30T16:56

специальная военная операция на украине

реджеп тайип эрдоган

в мире

украина

россия

владимир путин

турция

ситуация в днр и лнр

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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине."Я нахожусь в постоянном контакте с Владимиром Путиным. Необходимо предпринять все дипломатические усилия для скорейшего прекращения огня", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по завершению саммита НАТО в Мадриде.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220628/bayraktar-1798604117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

реджеп тайип эрдоган, в мире, украина, россия, владимир путин, турция, ситуация в днр и лнр