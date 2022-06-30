https://ria.ru/20220630/ukraina-1799270196.html

НАТО не считает себя частью конфликта на Украине, заявил Столтенберг

НАТО не считает себя частью конфликта на Украине, заявил Столтенберг - РИА Новости, 30.06.2022

НАТО не считает себя частью конфликта на Украине, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс по-прежнему не считает себя частью конфликта на Украине и не хочет, чтобы он распространился за пределы этой... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:24

2022-06-30T14:24

2022-06-30T14:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс по-прежнему не считает себя частью конфликта на Украине и не хочет, чтобы он распространился за пределы этой страны.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект."У НАТО есть две задачи. Первая - это оказание поддержки Украине… Мы наращиваем эту поддержку, договорились о пакете на этом саммите. Но у нас также есть ответственность не допустить распространения конфликта за границы Украины. Поэтому НАТО не является частью конфликта "на земле". Мы поддерживаем нашего партнера Украину, но мы не являемся частью конфликта", - сказал Столтенберг по итогам саммита НАТО в Мадриде.

https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр