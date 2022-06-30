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Российская авиация сбила два украинских штурмовика Су-25 - РИА Новости, 30.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799213499.html
Российская авиация сбила два украинских штурмовика Су-25
Российская авиация сбила два украинских штурмовика Су-25 - РИА Новости, 30.06.2022
Российская авиация сбила два украинских штурмовика Су-25
Российская авиация сбила в воздухе два украинских штурмовика Су-25 в Днепропетровской и Херсонской областях, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:46
2022-06-30T14:07
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
херсонская область
войска воздушно-космической обороны
су-25
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская авиация сбила в воздухе два украинских штурмовика Су-25 в Днепропетровской и Херсонской областях, сообщило Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией ВКС России сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области и Архангельское Херсонской области, уничтожена самоходная огневая установка ЗРК "Бук-М1" на огневой позиции в районе Одессы и радиолокационная станция ЗРК С-300 в районе населенного пункта Славгород Днепропетровской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, украина, херсонская область , войска воздушно-космической обороны, су-25, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:46 30.06.2022 (обновлено: 14:07 30.06.2022)
 
Российская авиация сбила два украинских штурмовика Су-25

Минобороны сообщило о двух сбитых российской авиацией украинских штурмовиках Су-25

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская авиация сбила в воздухе два украинских штурмовика Су-25 в Днепропетровской и Херсонской областях, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области и Архангельское Херсонской области, уничтожена самоходная огневая установка ЗРК "Бук-М1" на огневой позиции в районе Одессы и радиолокационная станция ЗРК С-300 в районе населенного пункта Славгород Днепропетровской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаХерсонская областьВойска воздушно-космической обороныСу-25Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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