10:14 30.06.2022 (обновлено: 14:34 30.06.2022)
WP предсказал мрачное будущее для НАТО на Украине
WP: стратегия НАТО в конфликте между Россией и Украиной может потерпеть неудачу
Тактические учения с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Стратегия Североатлантического альянса может потерпеть неудачу из-за задержек с поставками вооружений Киеву и политической усталостью западных стран от Украины, пишет Дэвид Игнатиус в The Washington Post.
"Пентагон, по словам украинцев, предоставил лишь часть того, что пообещал", — говорится в публикации.
"Количество жалоб со стороны населения в США будет неуклонно расти, поскольку цены на бензин остаются высокими, запасы природного газа в Европе истощаются, а избиратели могут задаться вопросом, почему деньги не тратятся на внутренние нужды", — подчеркнул автор.
По мнению Игнатиуса, неразумное провоцирование России со стороны членов альянса может привести к ядерной эскалации.
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В частности, он раскритиковал недавнее решение Литвы заблокировать транзит товаров в Калининград.
Недавний саммит лидеров стран G7, как подытожил автор, показал, что у развитых государств нет конкретной стратегии по решению экономических проблем, вызванных украинским кризисом.
Ранее лидеры стран — членов НАТО утвердили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой назвали Россию "прямой угрозой". Они заявили, что в Брюсселе хотят сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков, но больше не считают ее своим партнером. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2014 году.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД указывали, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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