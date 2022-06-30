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WP предсказал мрачное будущее для НАТО на Украине - РИА Новости, 30.06.2022
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WP предсказал мрачное будущее для НАТО на Украине
WP предсказал мрачное будущее для НАТО на Украине - РИА Новости, 30.06.2022
WP предсказал мрачное будущее для НАТО на Украине
Стратегия Североатлантического альянса может потерпеть неудачу из-за задержек с поставками вооружений Киеву и политической усталостью западных стран от Украины, РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:14
2022-06-30T14:34
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
россия
москва
европа
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Стратегия Североатлантического альянса может потерпеть неудачу из-за задержек с поставками вооружений Киеву и политической усталостью западных стран от Украины, пишет Дэвид Игнатиус в The Washington Post."Пентагон, по словам украинцев, предоставил лишь часть того, что пообещал", — говорится в публикации.Безусловно, как отметили в издании, экономический кризис, вызванный антироссийскими санкциями, также негативно скажется на мотивации в США и Европе."Количество жалоб со стороны населения в США будет неуклонно расти, поскольку цены на бензин остаются высокими, запасы природного газа в Европе истощаются, а избиратели могут задаться вопросом, почему деньги не тратятся на внутренние нужды", — подчеркнул автор.По мнению Игнатиуса, неразумное провоцирование России со стороны членов альянса может привести к ядерной эскалации.В частности, он раскритиковал недавнее решение Литвы заблокировать транзит товаров в Калининград."Этот шаг может спровоцировать контратаку Москвы, НАТО должна избегать прямой конфронтации с Россией", — добавил обозреватель.Недавний саммит лидеров стран G7, как подытожил автор, показал, что у развитых государств нет конкретной стратегии по решению экономических проблем, вызванных украинским кризисом.Ранее лидеры стран — членов НАТО утвердили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой назвали Россию "прямой угрозой". Они заявили, что в Брюсселе хотят сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков, но больше не считают ее своим партнером. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2014 году.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД указывали, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html
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Мадина Моргоева
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йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, москва, европа, нато, министерство обороны сша, g7, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:14 30.06.2022 (обновлено: 14:34 30.06.2022)
 
WP предсказал мрачное будущее для НАТО на Украине

WP: стратегия НАТО в конфликте между Россией и Украиной может потерпеть неудачу

© РИА Новости / СтрингерТактические учения с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО
Тактические учения с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
Тактические учения с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Стратегия Североатлантического альянса может потерпеть неудачу из-за задержек с поставками вооружений Киеву и политической усталостью западных стран от Украины, пишет Дэвид Игнатиус в The Washington Post.
"Пентагон, по словам украинцев, предоставил лишь часть того, что пообещал", — говорится в публикации.
Безусловно, как отметили в издании, экономический кризис, вызванный антироссийскими санкциями, также негативно скажется на мотивации в США и Европе.
"Количество жалоб со стороны населения в США будет неуклонно расти, поскольку цены на бензин остаются высокими, запасы природного газа в Европе истощаются, а избиратели могут задаться вопросом, почему деньги не тратятся на внутренние нужды", — подчеркнул автор.
По мнению Игнатиуса, неразумное провоцирование России со стороны членов альянса может привести к ядерной эскалации.
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В частности, он раскритиковал недавнее решение Литвы заблокировать транзит товаров в Калининград.
"Этот шаг может спровоцировать контратаку Москвы, НАТО должна избегать прямой конфронтации с Россией", — добавил обозреватель.
Недавний саммит лидеров стран G7, как подытожил автор, показал, что у развитых государств нет конкретной стратегии по решению экономических проблем, вызванных украинским кризисом.
Ранее лидеры стран — членов НАТО утвердили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой назвали Россию "прямой угрозой". Они заявили, что в Брюсселе хотят сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков, но больше не считают ее своим партнером. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2014 году.
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Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД указывали, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Йенс СтолтенбергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинРоссияМоскваЕвропаНАТОМинистерство обороны СШАG7В миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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