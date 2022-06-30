https://ria.ru/20220630/ukraina-1799181467.html

WP предсказал мрачное будущее для НАТО на Украине

WP предсказал мрачное будущее для НАТО на Украине - РИА Новости, 30.06.2022

WP предсказал мрачное будущее для НАТО на Украине

Стратегия Североатлантического альянса может потерпеть неудачу из-за задержек с поставками вооружений Киеву и политической усталостью западных стран от Украины, РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:14

2022-06-30T10:14

2022-06-30T14:34

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

россия

москва

европа

нато

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743145130_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_13740dbc0bd8e954efb9e4d3a98e047e.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Стратегия Североатлантического альянса может потерпеть неудачу из-за задержек с поставками вооружений Киеву и политической усталостью западных стран от Украины, пишет Дэвид Игнатиус в The Washington Post."Пентагон, по словам украинцев, предоставил лишь часть того, что пообещал", — говорится в публикации.Безусловно, как отметили в издании, экономический кризис, вызванный антироссийскими санкциями, также негативно скажется на мотивации в США и Европе."Количество жалоб со стороны населения в США будет неуклонно расти, поскольку цены на бензин остаются высокими, запасы природного газа в Европе истощаются, а избиратели могут задаться вопросом, почему деньги не тратятся на внутренние нужды", — подчеркнул автор.По мнению Игнатиуса, неразумное провоцирование России со стороны членов альянса может привести к ядерной эскалации.В частности, он раскритиковал недавнее решение Литвы заблокировать транзит товаров в Калининград."Этот шаг может спровоцировать контратаку Москвы, НАТО должна избегать прямой конфронтации с Россией", — добавил обозреватель.Недавний саммит лидеров стран G7, как подытожил автор, показал, что у развитых государств нет конкретной стратегии по решению экономических проблем, вызванных украинским кризисом.Ранее лидеры стран — членов НАТО утвердили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой назвали Россию "прямой угрозой". Они заявили, что в Брюсселе хотят сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков, но больше не считают ее своим партнером. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2014 году.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД указывали, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

россия

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, москва, европа, нато, министерство обороны сша, g7, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии