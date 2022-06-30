https://ria.ru/20220630/tranzit-1799353487.html

Россия будет ждать решения Еврокомиссии по транзиту товаров

Россия будет ждать решения Еврокомиссии по транзиту товаров - РИА Новости, 30.06.2022

Россия будет ждать решения Еврокомиссии по транзиту товаров

Россия будет ждать решения Еврокомиссии по транзиту российских товаров, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:30

2022-06-30T17:30

2022-06-30T17:58

россия

литва

калининград

санкции в отношении россии

в мире

еврокомиссия

евросоюз

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия будет ждать решения Еврокомиссии по транзиту российских товаров, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Недавно Литва объявила о запрете, который касается транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС."Будем ждать объявления. Еврокомиссии хорошо известно о всех наших озабоченностях, де факто о положении дел. Поэтому будем ждать", - сказал Песков.Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции. В комиссии пояснили, что проверки Литвы в отношении транзитных товаров "целенаправленны, соразмерны и эффективны, они будут основаны на разумном взаимодействии, чтобы избежать уклонения от исполнения санкций при обеспечении свободного транзита".Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

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литва

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Кирилл Волков

россия, литва, калининград, санкции в отношении россии, в мире, еврокомиссия, евросоюз, дмитрий песков