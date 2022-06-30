16:35 30.06.2022 (обновлено: 16:55 30.06.2022)
В Белгородской области пройдут торжества в годовщину Прохоровской битвы
В Белгородской области организуют торжества в годовщину Прохоровского танкового сражения
Вид на город Белгород. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Масштабные торжества в честь годовщины Прохоровского танкового сражения пройдут в Белгородской области 12 июля, в празднике примет участие народный артист РСФСР Лев Лещенко и Центральный военный оркестр Минобороны РФ, сообщило областное правительство.
Каждый год 12 июля к мемориальному комплексу у Звонницы съезжаются десятки тысяч белгородцев и гостей региона. Из разных субъектов РФ приезжают ветераны, воевавшие здесь.
"Настоящим сюрпризом для гостей станут выступления Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ под управлением заслуженного артиста РФ, полковника Сергея Дурыгина и народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который исполнит свои самые знаменитые хиты на военную тематику, в том числе песни "Нам нужна одна Победа" и "День Победы", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации властей, для всех жителей и гостей праздника на третьем ратном поле России запланирована насыщенная программа: возложение цветов, оружейные залпы, выступление детского духового оркестра им. В. Старкова Белгородского государственного центра народного творчества, работа интерактивных площадок: "Курс молодого бойца", поэтический салон "Четвёртое поле", фотозоны, трансляции документальных и художественных фильмов.
Каждый желающий сможет побывать с экскурсией в трех федеральных музеях – "Третье ратное поле России", бронетанковой техники, "Битва за оружие Великой Победы".
В этом году по распоряжению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Прохоровку 12 июля будет запущен бесплатный транспорт.
Двенадцатого июля в Белгородской области отметят 79-ю годовщину Прохоровской битвы. Это одно из крупнейших танковых сражений Второй Мировой войны, которое произошло 12 июля 1943 года в ходе Курской оборонительной операции. В этой битве, развернувшейся в районе железнодорожной станции Прохоровка Белгородского района, по оценкам военных историков, советские военачальники превзошли противника в военном искусстве, а личный состав проявил высокое воинское мастерство и героизм. Организаторы мероприятия в этот день обещают сделать культурную программу интересной как для молодежи, так и для старшего поколения. Планируется, что мероприятие поддержат знаменитые артисты.