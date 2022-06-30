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В Белгородской области пройдут торжества в годовщину Прохоровской битвы - РИА Новости, 30.06.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220630/torzhestva-1799324730.html
В Белгородской области пройдут торжества в годовщину Прохоровской битвы
В Белгородской области пройдут торжества в годовщину Прохоровской битвы - РИА Новости, 30.06.2022
В Белгородской области пройдут торжества в годовщину Прохоровской битвы
Масштабные торжества в честь годовщины Прохоровского танкового сражения пройдут в Белгородской области 12 июля, в празднике примет участие народный артист РСФСР РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:35
2022-06-30T16:55
справки
лев лещенко
сергей дурыгин
белгородская область
рсфср
вячеслав гладков
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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БЕЛГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Масштабные торжества в честь годовщины Прохоровского танкового сражения пройдут в Белгородской области 12 июля, в празднике примет участие народный артист РСФСР Лев Лещенко и Центральный военный оркестр Минобороны РФ, сообщило областное правительство.Каждый год 12 июля к мемориальному комплексу у Звонницы съезжаются десятки тысяч белгородцев и гостей региона. Из разных субъектов РФ приезжают ветераны, воевавшие здесь."Настоящим сюрпризом для гостей станут выступления Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ под управлением заслуженного артиста РФ, полковника Сергея Дурыгина и народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который исполнит свои самые знаменитые хиты на военную тематику, в том числе песни "Нам нужна одна Победа" и "День Победы", - говорится в сообщении.Кроме того, по информации властей, для всех жителей и гостей праздника на третьем ратном поле России запланирована насыщенная программа: возложение цветов, оружейные залпы, выступление детского духового оркестра им. В. Старкова Белгородского государственного центра народного творчества, работа интерактивных площадок: "Курс молодого бойца", поэтический салон "Четвёртое поле", фотозоны, трансляции документальных и художественных фильмов.Каждый желающий сможет побывать с экскурсией в трех федеральных музеях – "Третье ратное поле России", бронетанковой техники, "Битва за оружие Великой Победы".В этом году по распоряжению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Прохоровку 12 июля будет запущен бесплатный транспорт.Двенадцатого июля в Белгородской области отметят 79-ю годовщину Прохоровской битвы. Это одно из крупнейших танковых сражений Второй Мировой войны, которое произошло 12 июля 1943 года в ходе Курской оборонительной операции. В этой битве, развернувшейся в районе железнодорожной станции Прохоровка Белгородского района, по оценкам военных историков, советские военачальники превзошли противника в военном искусстве, а личный состав проявил высокое воинское мастерство и героизм. Организаторы мероприятия в этот день обещают сделать культурную программу интересной как для молодежи, так и для старшего поколения. Планируется, что мероприятие поддержат знаменитые артисты.
https://ria.ru/20220628/druzhinniki-1798839511.html
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белгородская область
рсфср
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справки, лев лещенко, сергей дурыгин, белгородская область, рсфср, вячеслав гладков, россия, великая отечественная война (1941-1945)
16:35 30.06.2022 (обновлено: 16:55 30.06.2022)
 
В Белгородской области пройдут торжества в годовщину Прохоровской битвы

В Белгородской области организуют торжества в годовщину Прохоровского танкового сражения

© РИА Новости / Владимир Корнев / Перейти в фотобанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕЛГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Масштабные торжества в честь годовщины Прохоровского танкового сражения пройдут в Белгородской области 12 июля, в празднике примет участие народный артист РСФСР Лев Лещенко и Центральный военный оркестр Минобороны РФ, сообщило областное правительство.
Каждый год 12 июля к мемориальному комплексу у Звонницы съезжаются десятки тысяч белгородцев и гостей региона. Из разных субъектов РФ приезжают ветераны, воевавшие здесь.
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"Настоящим сюрпризом для гостей станут выступления Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ под управлением заслуженного артиста РФ, полковника Сергея Дурыгина и народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который исполнит свои самые знаменитые хиты на военную тематику, в том числе песни "Нам нужна одна Победа" и "День Победы", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации властей, для всех жителей и гостей праздника на третьем ратном поле России запланирована насыщенная программа: возложение цветов, оружейные залпы, выступление детского духового оркестра им. В. Старкова Белгородского государственного центра народного творчества, работа интерактивных площадок: "Курс молодого бойца", поэтический салон "Четвёртое поле", фотозоны, трансляции документальных и художественных фильмов.
Каждый желающий сможет побывать с экскурсией в трех федеральных музеях – "Третье ратное поле России", бронетанковой техники, "Битва за оружие Великой Победы".
В этом году по распоряжению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Прохоровку 12 июля будет запущен бесплатный транспорт.
Двенадцатого июля в Белгородской области отметят 79-ю годовщину Прохоровской битвы. Это одно из крупнейших танковых сражений Второй Мировой войны, которое произошло 12 июля 1943 года в ходе Курской оборонительной операции. В этой битве, развернувшейся в районе железнодорожной станции Прохоровка Белгородского района, по оценкам военных историков, советские военачальники превзошли противника в военном искусстве, а личный состав проявил высокое воинское мастерство и героизм. Организаторы мероприятия в этот день обещают сделать культурную программу интересной как для молодежи, так и для старшего поколения. Планируется, что мероприятие поддержат знаменитые артисты.
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Белгородская областьСправкиЛев ЛещенкоСергей ДурыгинБелгородская областьРСФСРВячеслав ГладковРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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