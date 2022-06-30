https://ria.ru/20220630/ssha-1799441613.html

В США полиция задержала почти 200 участников протеста в защиту абортов

В США полиция задержала почти 200 участников протеста в защиту абортов - РИА Новости, 30.06.2022

В США полиция задержала почти 200 участников протеста в защиту абортов

Американская полиция сообщила о задержании почти 200 человек, которые протестовали в центре Вашингтона против отмены конституционных гарантий права женщин на... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T23:58

2022-06-30T23:58

2022-06-30T23:58

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Американская полиция сообщила о задержании почти 200 человек, которые протестовали в центре Вашингтона против отмены конституционных гарантий права женщин на аборт.Сторонницы репродуктивных свобод перекрыли улицу в районе верховного суда, который неделю назад разрешил штатам самим регулировать вопросы, связанные с прерыванием беременности, вплоть до полного запрета такой практики."Мы арестовали 181 человека... за блокирование перекрестка Конститьюшн-авеню, северо-восток, и Первой улицы, северо-восток", - написала в Twitter полиция Капитолия, отвечающая за безопасность района верховного суда и здания конгресса.Контролируемый консерваторами верховный суд через пересмотр прецедентного дела "Роу против Уэйда" 1973 года отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности и позволил американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории. До сих пор американским властям не разрешалось регулировать прерывание беременности в течение ее первого триместра, а на протяжении второго административное вмешательство допускалось только в интересах сохранения здоровья матери.

https://ria.ru/20220415/protesty-1783634875.html

https://ria.ru/20220513/protest-1788456178.html

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в мире