США боятся потерять влияние на Черном море, считают в Совфеде
Сенатор Климов: США боятся из-за российской спецоперации потерять влияние на Черном море
Член Совета Федерации Андрей Климов. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. США боятся, что в ходе спецоперации РФ на Украине они могут потерять свое влияние на всем Черном море, написал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Высылка 70 дипломатов РФ из Софии - не только месть получившего парламентское недоверие проамериканского правительства Болгарии. Она о том, что Вашингтон боится потерять в результате спецоперации РФ свое влияние на всем Черном море. Во всяком случае, Турция былой послушностью янки не радует, а одной причерноморской Румынии "дяде Сэму" маловато будет", - отметил политик.
По его словам, готовясь к приближающемуся краху украинской части проекта европейской анти-России, Вашингтон спешно готовит новые русофобские рубежи. "Для Молдовы это печальная перспектива бесправного придатка натовской Румынии с окончательной утратой Приднестровья. Прибалтика рискует остаться лишь провинциальной антироссийской баррикадой на Балтике с потерей какой-либо собственной безопасности и благополучия остатков её обитателей", - считает сенатор.
Польшу тоже превращают в банальное фортификационное сооружение США и Британии с перспективой для поляков ранее других умереть во славу англосаксов, написал Климов. "Да и немцам с австрийцами теперь не позавидуешь - войны с Россией за Америку вроде бы нет, а разруху от неё их экономики уже ощущают", - добавил он.
Однако остальной мир, а это 3/4 человечества, от подобных сценариев Вашингтона и Лондона не в восторге, да и США уже не те, отметил Климов. "Им приходится не только утраивать усилия в Европе по "сплочению НАТО", но хоть как-то сохранять былое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и даже в Латинской Америке. Причём в самих Штатах того и гляди рухнет вашингтонский карточный домик неолиберальных глобалистов и окончательно сдуется спекулятивный нью-йоркский финансовый пузырь, вдохновляя амбиции внутриамериканских радикалов и сепаратистов", - написал законодатель. По его словам, на этом фоне Россия продолжает сосредотачиваться и побеждать за правое дело.