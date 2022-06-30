https://ria.ru/20220630/ssha-1799199136.html

США боятся потерять влияние на Черном море, считают в Совфеде

США боятся потерять влияние на Черном море, считают в Совфеде - РИА Новости, 30.06.2022

США боятся потерять влияние на Черном море, считают в Совфеде

США боятся, что в ходе спецоперации РФ на Украине они могут потерять свое влияние на всем Черном море, написал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:10

2022-06-30T11:10

2022-06-30T11:10

россия

сша

в мире

совет федерации рф

андрей климов

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. США боятся, что в ходе спецоперации РФ на Украине они могут потерять свое влияние на всем Черном море, написал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Высылка 70 дипломатов РФ из Софии - не только месть получившего парламентское недоверие проамериканского правительства Болгарии. Она о том, что Вашингтон боится потерять в результате спецоперации РФ свое влияние на всем Черном море. Во всяком случае, Турция былой послушностью янки не радует, а одной причерноморской Румынии "дяде Сэму" маловато будет", - отметил политик.По его словам, готовясь к приближающемуся краху украинской части проекта европейской анти-России, Вашингтон спешно готовит новые русофобские рубежи. "Для Молдовы это печальная перспектива бесправного придатка натовской Румынии с окончательной утратой Приднестровья. Прибалтика рискует остаться лишь провинциальной антироссийской баррикадой на Балтике с потерей какой-либо собственной безопасности и благополучия остатков её обитателей", - считает сенатор.Польшу тоже превращают в банальное фортификационное сооружение США и Британии с перспективой для поляков ранее других умереть во славу англосаксов, написал Климов. "Да и немцам с австрийцами теперь не позавидуешь - войны с Россией за Америку вроде бы нет, а разруху от неё их экономики уже ощущают", - добавил он.Однако остальной мир, а это 3/4 человечества, от подобных сценариев Вашингтона и Лондона не в восторге, да и США уже не те, отметил Климов. "Им приходится не только утраивать усилия в Европе по "сплочению НАТО", но хоть как-то сохранять былое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и даже в Латинской Америке. Причём в самих Штатах того и гляди рухнет вашингтонский карточный домик неолиберальных глобалистов и окончательно сдуется спекулятивный нью-йоркский финансовый пузырь, вдохновляя амбиции внутриамериканских радикалов и сепаратистов", - написал законодатель. По его словам, на этом фоне Россия продолжает сосредотачиваться и побеждать за правое дело.

https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html

https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, в мире, совет федерации рф, андрей климов