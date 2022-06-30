Рейтинг@Mail.ru
США боятся потерять влияние на Черном море, считают в Совфеде - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/ssha-1799199136.html
США боятся потерять влияние на Черном море, считают в Совфеде
США боятся потерять влияние на Черном море, считают в Совфеде - РИА Новости, 30.06.2022
США боятся потерять влияние на Черном море, считают в Совфеде
США боятся, что в ходе спецоперации РФ на Украине они могут потерять свое влияние на всем Черном море, написал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:10
2022-06-30T11:10
россия
сша
в мире
совет федерации рф
андрей климов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795740541_0:14:3039:1723_1920x0_80_0_0_c89685dbf446e9ee4a544f3ad6ac14cc.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. США боятся, что в ходе спецоперации РФ на Украине они могут потерять свое влияние на всем Черном море, написал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Высылка 70 дипломатов РФ из Софии - не только месть получившего парламентское недоверие проамериканского правительства Болгарии. Она о том, что Вашингтон боится потерять в результате спецоперации РФ свое влияние на всем Черном море. Во всяком случае, Турция былой послушностью янки не радует, а одной причерноморской Румынии "дяде Сэму" маловато будет", - отметил политик.По его словам, готовясь к приближающемуся краху украинской части проекта европейской анти-России, Вашингтон спешно готовит новые русофобские рубежи. "Для Молдовы это печальная перспектива бесправного придатка натовской Румынии с окончательной утратой Приднестровья. Прибалтика рискует остаться лишь провинциальной антироссийской баррикадой на Балтике с потерей какой-либо собственной безопасности и благополучия остатков её обитателей", - считает сенатор.Польшу тоже превращают в банальное фортификационное сооружение США и Британии с перспективой для поляков ранее других умереть во славу англосаксов, написал Климов. "Да и немцам с австрийцами теперь не позавидуешь - войны с Россией за Америку вроде бы нет, а разруху от неё их экономики уже ощущают", - добавил он.Однако остальной мир, а это 3/4 человечества, от подобных сценариев Вашингтона и Лондона не в восторге, да и США уже не те, отметил Климов. "Им приходится не только утраивать усилия в Европе по "сплочению НАТО", но хоть как-то сохранять былое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и даже в Латинской Америке. Причём в самих Штатах того и гляди рухнет вашингтонский карточный домик неолиберальных глобалистов и окончательно сдуется спекулятивный нью-йоркский финансовый пузырь, вдохновляя амбиции внутриамериканских радикалов и сепаратистов", - написал законодатель. По его словам, на этом фоне Россия продолжает сосредотачиваться и побеждать за правое дело.
https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html
https://ria.ru/20220618/kadry-1796254583.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795740541_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_67d2e11fd5758baa71e02d522ae873ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире, совет федерации рф, андрей климов
11:10 30.06.2022
 
США боятся потерять влияние на Черном море, считают в Совфеде

Сенатор Климов: США боятся из-за российской спецоперации потерять влияние на Черном море

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Андрей Климов
Член Совета Федерации Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Член Совета Федерации Андрей Климов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. США боятся, что в ходе спецоперации РФ на Украине они могут потерять свое влияние на всем Черном море, написал в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Высылка 70 дипломатов РФ из Софии - не только месть получившего парламентское недоверие проамериканского правительства Болгарии. Она о том, что Вашингтон боится потерять в результате спецоперации РФ свое влияние на всем Черном море. Во всяком случае, Турция былой послушностью янки не радует, а одной причерноморской Румынии "дяде Сэму" маловато будет", - отметил политик.
Саммит НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 08:00
Безумная стратегия НАТО: на пути к двойному сдерживанию России и Китая
По его словам, готовясь к приближающемуся краху украинской части проекта европейской анти-России, Вашингтон спешно готовит новые русофобские рубежи. "Для Молдовы это печальная перспектива бесправного придатка натовской Румынии с окончательной утратой Приднестровья. Прибалтика рискует остаться лишь провинциальной антироссийской баррикадой на Балтике с потерей какой-либо собственной безопасности и благополучия остатков её обитателей", - считает сенатор.
Польшу тоже превращают в банальное фортификационное сооружение США и Британии с перспективой для поляков ранее других умереть во славу англосаксов, написал Климов. "Да и немцам с австрийцами теперь не позавидуешь - войны с Россией за Америку вроде бы нет, а разруху от неё их экономики уже ощущают", - добавил он.
Однако остальной мир, а это 3/4 человечества, от подобных сценариев Вашингтона и Лондона не в восторге, да и США уже не те, отметил Климов. "Им приходится не только утраивать усилия в Европе по "сплочению НАТО", но хоть как-то сохранять былое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и даже в Латинской Америке. Причём в самих Штатах того и гляди рухнет вашингтонский карточный домик неолиберальных глобалистов и окончательно сдуется спекулятивный нью-йоркский финансовый пузырь, вдохновляя амбиции внутриамериканских радикалов и сепаратистов", - написал законодатель. По его словам, на этом фоне Россия продолжает сосредотачиваться и побеждать за правое дело.
Посол США в Украине Бриджит Бринк (вторая справа) и строй почетного караула в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
Американские послы особого назначения: кадры решают все
 
РоссияСШАВ миреСовет Федерации РФАндрей Климов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала