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В Совбезе напомнили, что госдолг США ничем не обеспечен - РИА Новости, 30.06.2022
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В Совбезе напомнили, что госдолг США ничем не обеспечен
В Совбезе напомнили, что госдолг США ничем не обеспечен - РИА Новости, 30.06.2022
В Совбезе напомнили, что госдолг США ничем не обеспечен
Государственный долг США ничем не обеспечен, кроме абстрактного доверия, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:57
2022-06-30T11:33
в мире
сша
александр венедиктов
совет безопасности рф
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Государственный долг США ничем не обеспечен, кроме абстрактного доверия, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.Госдолг США на данный момент – более 30 триллионов долларов и имеет устойчивую тенденцию к увеличению.Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова &gt;&gt;
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в мире, сша, александр венедиктов, совет безопасности рф
09:57 30.06.2022 (обновлено: 11:33 30.06.2022)
 
В Совбезе напомнили, что госдолг США ничем не обеспечен

Замсекретаря Совбеза Венедиктов: госдолг США ничем не обеспечен

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Государственный долг США ничем не обеспечен, кроме абстрактного доверия, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.
Госдолг США на данный момент – более 30 триллионов долларов и имеет устойчивую тенденцию к увеличению.
"А чем обеспечен, скажем, американский долг? Ничем, кроме абстрактного доверия к Америке. Но Вашингтон как раз по этому доверию в первую очередь и бьет санкциями! Весь мир видит, как США и ЕС в стремлении наказать Россию в одночасье забыли свои мантры о неприкосновенности собственности и необходимости отделять экономику от политики", - сказал Венедиктов.
Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова >>
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 08:00
Пошли до конца: США снова взялись за российский госдолг
 
В миреСШААлександр ВенедиктовСовет Безопасности РФ
 
 
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