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В Совбезе напомнили, что госдолг США ничем не обеспечен
В Совбезе напомнили, что госдолг США ничем не обеспечен - РИА Новости, 30.06.2022
В Совбезе напомнили, что госдолг США ничем не обеспечен
Государственный долг США ничем не обеспечен, кроме абстрактного доверия, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:57
2022-06-30T09:57
2022-06-30T11:33
в мире
сша
александр венедиктов
совет безопасности рф
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Государственный долг США ничем не обеспечен, кроме абстрактного доверия, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.Госдолг США на данный момент – более 30 триллионов долларов и имеет устойчивую тенденцию к увеличению.Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова >>
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в мире, сша, александр венедиктов, совет безопасности рф
09:57 30.06.2022 (обновлено: 11:33 30.06.2022)
В Совбезе напомнили, что госдолг США ничем не обеспечен
Замсекретаря Совбеза Венедиктов: госдолг США ничем не обеспечен