В Совбезе напомнили, что госдолг США ничем не обеспечен

"А чем обеспечен, скажем, американский долг? Ничем, кроме абстрактного доверия к Америке. Но Вашингтон как раз по этому доверию в первую очередь и бьет санкциями! Весь мир видит, как США и ЕС в стремлении наказать Россию в одночасье забыли свои мантры о неприкосновенности собственности и необходимости отделять экономику от политики", - сказал Венедиктов.