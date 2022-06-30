Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест художнице, расклеивавшей стикеры с фейками о ВС России - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/skochilenko-1799402569.html
Суд продлил арест художнице, расклеивавшей стикеры с фейками о ВС России
Суд продлил арест художнице, расклеивавшей стикеры с фейками о ВС России - РИА Новости, 30.06.2022
Суд продлил арест художнице, расклеивавшей стикеры с фейками о ВС России
Василеостровский районный суд продлил срок заключения под стражей Александре Скочиленко, которая расклеивала в магазине стикеры с фейками о российских ВС вместе РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T20:00
2022-06-30T20:00
санкт-петербург
россия
происшествия
вооруженные силы рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Василеостровский районный суд продлил срок заключения под стражей Александре Скочиленко, которая расклеивала в магазине стикеры с фейками о российских ВС вместе ценников, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Василеостровский районный суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александры Скочиленко сроком по 1 августа", - говорится в сообщении.Как полагает следствие, 31 марта в магазине на Васильевском острове Скочиленко "с целью публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической вражды к РФ, поместила в места для крепления товарных ценников фрагменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ".Ей предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании военных в целях мира. Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы до десяти лет.Свою вину она не признает. В рамках предварительного следствия ей была назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.
https://ria.ru/20220627/arest-1798360227.html
https://ria.ru/20220629/smi-1799058487.html
санкт-петербург
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f3559e986e76bfd873d59f30426f6127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, происшествия, вооруженные силы рф, украина
20:00 30.06.2022
 
Суд продлил арест художнице, расклеивавшей стикеры с фейками о ВС России

Суд продлил по 1 августа арест художнице Скочиленко, расклеивавшей стикеры с фейками о ВС

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Василеостровский районный суд продлил срок заключения под стражей Александре Скочиленко, которая расклеивала в магазине стикеры с фейками о российских ВС вместе ценников, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Василеостровский районный суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александры Скочиленко сроком по 1 августа", - говорится в сообщении.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 11:38
Воронежского депутата заочно арестовали за фейки о российской армии
Как полагает следствие, 31 марта в магазине на Васильевском острове Скочиленко "с целью публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической вражды к РФ, поместила в места для крепления товарных ценников фрагменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ".
Ей предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании военных в целях мира. Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы до десяти лет.
Свою вину она не признает. В рамках предварительного следствия ей была назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 17:23
Госдума одобрила поправку о "праве на ошибку" для СМИ при публикации фейка
 
Санкт-ПетербургРоссияПроисшествияВооруженные силы РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала