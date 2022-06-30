https://ria.ru/20220630/skochilenko-1799402569.html

Суд продлил арест художнице, расклеивавшей стикеры с фейками о ВС России

Суд продлил арест художнице, расклеивавшей стикеры с фейками о ВС России - РИА Новости, 30.06.2022

Суд продлил арест художнице, расклеивавшей стикеры с фейками о ВС России

Василеостровский районный суд продлил срок заключения под стражей Александре Скочиленко, которая расклеивала в магазине стикеры с фейками о российских ВС вместе РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T20:00

2022-06-30T20:00

2022-06-30T20:00

санкт-петербург

россия

происшествия

вооруженные силы рф

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Василеостровский районный суд продлил срок заключения под стражей Александре Скочиленко, которая расклеивала в магазине стикеры с фейками о российских ВС вместе ценников, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Василеостровский районный суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александры Скочиленко сроком по 1 августа", - говорится в сообщении.Как полагает следствие, 31 марта в магазине на Васильевском острове Скочиленко "с целью публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической вражды к РФ, поместила в места для крепления товарных ценников фрагменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ".Ей предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании военных в целях мира. Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы до десяти лет.Свою вину она не признает. В рамках предварительного следствия ей была назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

https://ria.ru/20220627/arest-1798360227.html

https://ria.ru/20220629/smi-1799058487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкт-петербург, россия, происшествия, вооруженные силы рф, украина