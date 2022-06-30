https://ria.ru/20220630/siriya-1799368267.html
Эрдоган анонсировал военную операцию на севере Сирии
Эрдоган анонсировал военную операцию на севере Сирии - РИА Новости, 30.06.2022
Эрдоган анонсировал военную операцию на севере Сирии
Турция проведет на севере Сирии военную операцию, которую "поймет" международное сообщество, такой опыт у Анкары имеется, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:00
2022-06-30T18:00
2022-06-30T18:09
в мире
война в сирии
сирия
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Турция проведет на севере Сирии военную операцию, которую "поймет" международное сообщество, такой опыт у Анкары имеется, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска."Мы не проведем операцию, которую не поймет международное сообщество. Проведем операцию "на языке", который понимает международное сообщество. Турция в этом вопросе имеет серьезный опыт. Не стоит беспокоиться", - заявил Эрдоган в Мадриде, отвечая на вопрос о том, как международное сообщество воспримет планируемую военную операцию ВС Турции на севере Сирии.
https://ria.ru/20220616/siriya-1795871994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, турция, реджеп тайип эрдоган
18:00 30.06.2022 (обновлено: 18:09 30.06.2022)
Эрдоган анонсировал военную операцию на севере Сирии
Эрдоган: мир поймет военную операцию, которую Турция проведет на севере Сирии