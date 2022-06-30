https://ria.ru/20220630/siriya-1799368267.html

Эрдоган анонсировал военную операцию на севере Сирии

Эрдоган анонсировал военную операцию на севере Сирии - РИА Новости, 30.06.2022

Эрдоган анонсировал военную операцию на севере Сирии

Турция проведет на севере Сирии военную операцию, которую "поймет" международное сообщество, такой опыт у Анкары имеется, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:00

2022-06-30T18:00

2022-06-30T18:09

в мире

война в сирии

сирия

турция

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780620416_0:0:1875:1055_1920x0_80_0_0_18875d11e4923b049b1f0894850a0ee1.jpg

АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Турция проведет на севере Сирии военную операцию, которую "поймет" международное сообщество, такой опыт у Анкары имеется, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска."Мы не проведем операцию, которую не поймет международное сообщество. Проведем операцию "на языке", который понимает международное сообщество. Турция в этом вопросе имеет серьезный опыт. Не стоит беспокоиться", - заявил Эрдоган в Мадриде, отвечая на вопрос о том, как международное сообщество воспримет планируемую военную операцию ВС Турции на севере Сирии.

https://ria.ru/20220616/siriya-1795871994.html

сирия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сирия, турция, реджеп тайип эрдоган