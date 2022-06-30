https://ria.ru/20220630/shatunov-1799182123.html

Юрий Шатунов перед смертью записал пророческую песню

Юрий Шатунов перед смертью записал пророческую песню - РИА Новости, 30.06.2022

Юрий Шатунов перед смертью записал пророческую песню

Юрий Шатунов перед смертью записал пророческую песню "Каждому свое". В лирической композиции поется про перемены и свободу. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:40

2022-06-30T10:40

2022-06-30T10:40

шоубиз

знаменитости

юрий шатунов

шоу-бизнес

ласковый май

инфаркты

новости культуры

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Юрий Шатунов перед смертью записал пророческую песню "Каждому свое". В лирической композиции поется про перемены и свободу.Песня была записана в начале 2022 года, сообщил РИА Новости директор артиста Аркадий Кудряшов.Ролик набрал уже более 700 тысяч просмотров на YouTube. В комментариях признались в любви к артисту и попросили присвоить ему звание.Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Проститься с кумиром пришли несколько тысяч поклонников, многие звезды высказали соболезнования в связи с кончиной артиста. Другие знаменитости подверглись критике за то, что не поддержали траур.Основную часть праха лидера группы "Ласковый май" захоронили во вторник на Троекуровском кладбище в Москве, на участке 24а. Другую часть праха развеют над озером в Германии.

https://ria.ru/20220627/shatunov-1798393284.html

https://ria.ru/20220629/nartsiss-1798915627.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, юрий шатунов, шоу-бизнес, ласковый май, инфаркты, новости культуры