Юрий Шатунов перед смертью записал пророческую песню
Юрий Шатунов перед смертью записал пророческую песню "Каждому свое"
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Юрий Шатунов перед смертью записал пророческую песню "Каждому свое". В лирической композиции поется про перемены и свободу.
"Снова дует ветер перемен, вырывая прошлого страницы. Вот и я, подобно легкой птице, покидаю свой вчерашний плен. Расправляю крылья и лечу, наполняя легкие свободой", – говорится в треке.
Песня была записана в начале 2022 года, сообщил РИА Новости директор артиста Аркадий Кудряшов.
"В начале этого года песню записали", – сказал Кудряшов.
Ролик набрал уже более 700 тысяч просмотров на YouTube. В комментариях признались в любви к артисту и попросили присвоить ему звание.
"Мы любили, любим и будем любить тебя, Юрий. Ты всегда будешь в наших сердцах", "Юра Шатунов достоин звания "Народный Артист Российской Федерации", "Ком в горле и слёзы от этой пророческой песни!", – написали пользователи.
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