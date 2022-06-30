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Юрий Шатунов перед смертью записал пророческую песню - РИА Новости, 30.06.2022
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Шоубиз
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Юрий Шатунов перед смертью записал пророческую песню
Юрий Шатунов перед смертью записал пророческую песню - РИА Новости, 30.06.2022
Юрий Шатунов перед смертью записал пророческую песню
Юрий Шатунов перед смертью записал пророческую песню "Каждому свое". В лирической композиции поется про перемены и свободу. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:40
2022-06-30T10:40
шоубиз
знаменитости
юрий шатунов
шоу-бизнес
ласковый май
инфаркты
новости культуры
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Юрий Шатунов перед смертью записал пророческую песню "Каждому свое". В лирической композиции поется про перемены и свободу.Песня была записана в начале 2022 года, сообщил РИА Новости директор артиста Аркадий Кудряшов.Ролик набрал уже более 700 тысяч просмотров на YouTube. В комментариях признались в любви к артисту и попросили присвоить ему звание.Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Проститься с кумиром пришли несколько тысяч поклонников, многие звезды высказали соболезнования в связи с кончиной артиста. Другие знаменитости подверглись критике за то, что не поддержали траур.Основную часть праха лидера группы "Ласковый май" захоронили во вторник на Троекуровском кладбище в Москве, на участке 24а. Другую часть праха развеют над озером в Германии.
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знаменитости, юрий шатунов, шоу-бизнес, ласковый май, инфаркты, новости культуры
10:40 30.06.2022
 
Юрий Шатунов перед смертью записал пророческую песню

Юрий Шатунов перед смертью записал пророческую песню "Каждому свое"

© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкПевец Юрий Шатунов
Певец Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Антон Белицкий
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Юрий Шатунов перед смертью записал пророческую песню "Каждому свое". В лирической композиции поется про перемены и свободу.

"Снова дует ветер перемен, вырывая прошлого страницы. Вот и я, подобно легкой птице, покидаю свой вчерашний плен. Расправляю крылья и лечу, наполняя легкие свободой", – говорится в треке.

Песня была записана в начале 2022 года, сообщил РИА Новости директор артиста Аркадий Кудряшов.

"В начале этого года песню записали", – сказал Кудряшов.

Ролик набрал уже более 700 тысяч просмотров на YouTube. В комментариях признались в любви к артисту и попросили присвоить ему звание.

"Мы любили, любим и будем любить тебя, Юрий. Ты всегда будешь в наших сердцах", "Юра Шатунов достоин звания "Народный Артист Российской Федерации", "Ком в горле и слёзы от этой пророческой песни!", – написали пользователи.

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