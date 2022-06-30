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На территории завода "Азот" в Северодонецке остаются от 600 до 800 человек

На территории завода "Азот" в Северодонецке остаются от 600 до 800 человек - РИА Новости, 30.06.2022

На территории завода "Азот" в Северодонецке остаются от 600 до 800 человек

На территории завода "Азот" в Северодонецке остаются 600-800 человек, в том числе гражданские, сообщил журналистам первый замглавы МВД Луганской народной... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:51

2022-06-30T11:51

2022-06-30T12:01

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. На территории завода "Азот" в Северодонецке остаются 600-800 человек, в том числе гражданские, сообщил журналистам первый замглавы МВД Луганской народной республики Роман Ведмеденко."Территория завода "Азот", данные разнятся, но думаю, не более тысячи человек осталось - 600-800. Но наши силы работают в этом направлении, людей выводят. Там есть и гражданское население, которое эти фашисты забрали и удерживают… Они их держали в заложниках", - сказал Ведмеденко журналистам на Петербургском международном юридическом форуме."Проводится работа по освобождению данных людей. Там и детвора есть, там есть и женщины, и старики. Всем будет оказана квалифицированная помощь и психологического характера, и медицинского характера", - добавил он.

северодонецк

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Ольга Фомченкова

в мире, северодонецк, украина, донбасс