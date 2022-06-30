На территории завода "Азот" в Северодонецке остаются от 600 до 800 человек

Замглавы МВД ЛНР Ведмеденко: на "Азоте" остаются до 800 человек, в том числе заложники
Эвакуировать мирных людей из Северодонецка помогает Народная милиция ЛНР.
Эвакуировать мирных людей из Северодонецка помогает Народная милиция ЛНР.
Только за последние пять дней из города вывезли больше тысячи человек.
Только за последние пять дней из города вывезли больше тысячи человек.
Организовано два сборных пункта, желающие уехать сами приходят сюда.
Организовано два сборных пункта, желающие уехать сами приходят сюда.
По словам горожан, украинские войска обстреливают жилые кварталы каждый день с раннего утра.
По словам горожан, украинские войска обстреливают жилые кварталы каждый день с раннего утра.
С середины мая в городе практически нет электричества.
С середины мая в городе практически нет электричества.
Готовить еду приходится во дворе на открытом огне.
Готовить еду приходится во дворе на открытом огне.
Связи с теми, кто ушел в бомбоубежища завода "Азот", нет.
Связи с теми, кто ушел в бомбоубежища завода "Азот", нет.
По словам жителей Северодонецка, бойцы армии ЛНР ведут себя вежливо, раздают гуманитарную помощь.
По словам жителей Северодонецка, бойцы армии ЛНР ведут себя вежливо, раздают гуманитарную помощь.
При освобождении города российская армия и войска ЛНР блокировали боевиков нацбатальонов на территории завода "Азот", контролируемого украинскими силами.
При освобождении города российская армия и войска ЛНР блокировали боевиков нацбатальонов на территории завода "Азот", контролируемого украинскими силами.
Российская армия предложила боевикам и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться, гарантировав им жизнь и достойное обращение.
Российская армия предложила боевикам и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться, гарантировав им жизнь и достойное обращение.
Для выхода мирных людей с "Азота" российская сторона предоставила гуманитарный коридор, однако украинские боевики сорвали процесс.
Для выхода мирных людей с "Азота" российская сторона предоставила гуманитарный коридор, однако украинские боевики сорвали процесс.
Эвакуировать мирных людей из Северодонецка помогает Народная милиция ЛНР.
Только за последние пять дней из города вывезли больше тысячи человек.
Организовано два сборных пункта, желающие уехать сами приходят сюда.
По словам горожан, украинские войска обстреливают жилые кварталы каждый день с раннего утра.
С середины мая в городе практически нет электричества.
Готовить еду приходится во дворе на открытом огне.
Связи с теми, кто ушел в бомбоубежища завода "Азот", нет.
По словам жителей Северодонецка, бойцы армии ЛНР ведут себя вежливо, раздают гуманитарную помощь.
При освобождении города российская армия и войска ЛНР блокировали боевиков нацбатальонов на территории завода "Азот", контролируемого украинскими силами.
Российская армия предложила боевикам и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться, гарантировав им жизнь и достойное обращение.
Для выхода мирных людей с "Азота" российская сторона предоставила гуманитарный коридор, однако украинские боевики сорвали процесс.