https://ria.ru/20220630/severodonetsk-1799196082.html

С территории "Азота" в Северодонецке вывели еще одну группу мирных жителей

С территории "Азота" в Северодонецке вывели еще одну группу мирных жителей - РИА Новости, 30.06.2022

С территории "Азота" в Северодонецке вывели еще одну группу мирных жителей

Ещё одна группа мирных жителей выведена из бомбоубежищ северодонецкого комбината "Азот", сообщили РИА Новости в комендатуре города. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:54

2022-06-30T10:54

2022-06-30T10:56

специальная военная операция на украине

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северодонецк

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 30 июн - РИА Новости. Ещё одна группа мирных жителей выведена из бомбоубежищ северодонецкого комбината "Азот", сообщили РИА Новости в комендатуре города.По словам луганских военных, на комбинате ещё могут оставаться убежища с мирными жителями. Кроме того, некоторые обитатели бункеров знают о возможности выйти, однако добровольно остаются в них в целях безопасности или потому, что их дома разрушены.Ранее, 25 июня, с территории комбината было выведено 800 мирных жителей. На следующий день - ещё около 500. Часть из них осталась в Северодонецке, остальные эвакуированы в безопасные города ЛНР и в Россию.

северодонецк

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, северодонецк, луганская народная республика