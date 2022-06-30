https://ria.ru/20220630/sanktsii-1799213989.html

Санкции ставят под сомнение суть глобальной правовой системы, заявил Путин

Санкции ставят под сомнение суть глобальной правовой системы, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022

Санкции ставят под сомнение суть глобальной правовой системы, заявил Путин

Незаконные санкции, игнорирование суверенитета, разрушение договоров в сфере стратегической стабильности ставят под сомнение саму суть глобальной правовой... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:49

2022-06-30T11:49

2022-06-30T12:01

владимир путин

россия

санкции

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Незаконные санкции, игнорирование суверенитета, разрушение договоров в сфере стратегической стабильности ставят под сомнение саму суть глобальной правовой системы, заявил президент РФ Владимир Путин в своем приветственном слове по случаю открытия десятого Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ)."Главная тема нынешней встречи - "Остаться в праве" – сегодня звучит особенно актуально. Применение нелегитимных санкций, игнорирование фундаментальных принципов уважения к суверенитету государств и невмешательства в их внутренние дела, разрушение договоров в сфере стратегической стабильности не только наносят урон отношениям между странами и народами, но и ставят под сомнение саму суть глобальной правовой системы", - сказал Путин в приветствии, текст которого опубликован на сайте ПМЮФ.Президент отметил, что Россия как одна из ведущих мировых держав неизменно отстаивает принцип верховенства закона. "Считаем это базовым условием выстраивания справедливого многополярного миропорядка, основанного на равноправном взаимодействии в политической сфере, в области безопасности, в экономике, науке, культуре, спорте", - подчеркнул Путин.В своем приветствии он также заметил, что за минувшее время форум стал значимой и авторитетной площадкой для дискуссий по широкому кругу вопросов об истории права и его развитию. "Желаю вам плодотворных дискуссий и всего наилучшего", - обратился президент РФ к участникам мероприятия.

https://ria.ru/20220630/izolyatsiya-1799189322.html

https://ria.ru/20220630/putin-1799179845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, санкции, санкции в отношении россии, в мире