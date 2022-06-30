https://ria.ru/20220630/sanktsii-1799153294.html

В палаты общин Британии раскритиковали режим санкций за непродуманность

В палаты общин Британии раскритиковали режим санкций за непродуманность - РИА Новости, 30.06.2022

В палаты общин Британии раскритиковали режим санкций за непродуманность

Комитет по иностранным делам британской палаты общин подверг критике режим санкций страны за его неподготовленность и непродуманность. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T06:46

2022-06-30T06:46

2022-06-30T06:46

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Комитет по иностранным делам британской палаты общин подверг критике режим санкций страны за его неподготовленность и непродуманность.Согласно докладу, порядок, в соответствии с которым лица из России подвергались санкциям, похоже, основан не на "последовательной стратегии", а на действиях союзников.Законодатели практически не видят доказательств того, что у Лондона был план или более обширная стратегия, которая бы определяла подход властей к санкционному вопросу. Кабмину рекомендуют сформировать кадры, которые будут заниматься санкциями.Комитет призывает правительство положить конец незаконным финансовым операциям, которые проводятся в Лондоне. Санкций недостаточно, считают депутаты, властям также необходимо рассмотреть возможность возбуждения уголовных дел.Депутаты также призвали правительство опубликовать обзор визовой программы Tier 1 Investor и разъяснить, какие меры будут приняты в отношении тех, кому "без должной осмотрительности" были выданы визы, в частности лиц, кто имеет постоянный вид на жительство или гражданство страны."Мы отмечаем, что по меньшей мере восемь лиц, в отношении которых Соединенное Королевство ввело санкции в связи с Украиной, имеют визы Tier 1", — указано в докладе.

https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798991149.html

https://ria.ru/20220629/shotlandiya-1798880904.html

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