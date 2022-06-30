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В палаты общин Британии раскритиковали режим санкций за непродуманность - РИА Новости, 30.06.2022
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В палаты общин Британии раскритиковали режим санкций за непродуманность
В палаты общин Британии раскритиковали режим санкций за непродуманность - РИА Новости, 30.06.2022
В палаты общин Британии раскритиковали режим санкций за непродуманность
Комитет по иностранным делам британской палаты общин подверг критике режим санкций страны за его неподготовленность и непродуманность. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T06:46
2022-06-30T06:46
в мире
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Комитет по иностранным делам британской палаты общин подверг критике режим санкций страны за его неподготовленность и непродуманность.Согласно докладу, порядок, в соответствии с которым лица из России подвергались санкциям, похоже, основан не на "последовательной стратегии", а на действиях союзников.Законодатели практически не видят доказательств того, что у Лондона был план или более обширная стратегия, которая бы определяла подход властей к санкционному вопросу. Кабмину рекомендуют сформировать кадры, которые будут заниматься санкциями.Комитет призывает правительство положить конец незаконным финансовым операциям, которые проводятся в Лондоне. Санкций недостаточно, считают депутаты, властям также необходимо рассмотреть возможность возбуждения уголовных дел.Депутаты также призвали правительство опубликовать обзор визовой программы Tier 1 Investor и разъяснить, какие меры будут приняты в отношении тех, кому "без должной осмотрительности" были выданы визы, в частности лиц, кто имеет постоянный вид на жительство или гражданство страны."Мы отмечаем, что по меньшей мере восемь лиц, в отношении которых Соединенное Королевство ввело санкции в связи с Украиной, имеют визы Tier 1", — указано в докладе.
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в мире, лондон, россия, украина, санкции в отношении россии, великобритания, москва
06:46 30.06.2022
 
В палаты общин Британии раскритиковали режим санкций за непродуманность

В комитете палаты общин Британии раскритиковали режим санкций страны за непродуманность

© Фото : MgimelfarbВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Фото : Mgimelfarb
Вестминстерский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Комитет по иностранным делам британской палаты общин подверг критике режим санкций страны за его неподготовленность и непродуманность.
Согласно докладу, порядок, в соответствии с которым лица из России подвергались санкциям, похоже, основан не на "последовательной стратегии", а на действиях союзников.

"Первоначальная группа сторонников Кремля, попавшая под санкции, позволяет предположить, что понимание (в правительстве) того, у кого есть связи с Кремлем и какой у них финансовый профиль, ограниченно", — говорится в докладе.

Законодатели практически не видят доказательств того, что у Лондона был план или более обширная стратегия, которая бы определяла подход властей к санкционному вопросу. Кабмину рекомендуют сформировать кадры, которые будут заниматься санкциями.
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Комитет призывает правительство положить конец незаконным финансовым операциям, которые проводятся в Лондоне. Санкций недостаточно, считают депутаты, властям также необходимо рассмотреть возможность возбуждения уголовных дел.
Депутаты также призвали правительство опубликовать обзор визовой программы Tier 1 Investor и разъяснить, какие меры будут приняты в отношении тех, кому "без должной осмотрительности" были выданы визы, в частности лиц, кто имеет постоянный вид на жительство или гражданство страны.
"Мы отмечаем, что по меньшей мере восемь лиц, в отношении которых Соединенное Королевство ввело санкции в связи с Украиной, имеют визы Tier 1", — указано в докладе.
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