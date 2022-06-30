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Депутат бундестага назвал причину всплеска русофобии в Германии - РИА Новости, 30.06.2022
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Депутат бундестага назвал причину всплеска русофобии в Германии
Депутат бундестага назвал причину всплеска русофобии в Германии - РИА Новости, 30.06.2022
Депутат бундестага назвал причину всплеска русофобии в Германии
Всплески русофобии в Германии связаны с проводимой политикой страны и с нагнетанием в проправительственных СМИ, считает депутат бундестага и уполномоченный... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:58
2022-06-30T10:21
в мире
германия
бундестаг германии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Всплески русофобии в Германии связаны с проводимой политикой страны и с нагнетанием в проправительственных СМИ, считает депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт.Депутат отметил, что на данный момент дискриминация русских немцев и русскоязычного населения в Германии - это внутриполитическое явление.Ранее депутат сообщил РИА Новости, что в июне текущего года в Германии было принято решение о создании НКО, которая бы занималась проблемой дискриминации русскоязычного населения в Германии, оказывала им всеобъемлющую поддержку, в том числе и правовую. Шмидт стал заместителем главы этой организации. Сейчас она проходит необходимую процедуру регистрации в госорганах Германии.На вопрос, планируют ли представители новой НКО взаимодействовать с российской стороной по случаям дискриминации русскоязычных, депутат ответил отрицательно. "На данный момент мы считаем это внутриполитическим явлением", - сказал в интервью РИА Новости Шмидт.Читайте полный текст интервью Евгения Шмидта &gt;&gt;
https://ria.ru/20220630/diskriminatsiya-1799163834.html
https://ria.ru/20220630/germaniya-1799163710.html
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в мире, германия, бундестаг германии
09:58 30.06.2022 (обновлено: 10:21 30.06.2022)
 
Депутат бундестага назвал причину всплеска русофобии в Германии

Депутат бундестага Шмидт: всплески русофобии в Германии связаны с нагнетанием в СМИ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Всплески русофобии в Германии связаны с проводимой политикой страны и с нагнетанием в проправительственных СМИ, считает депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт.
"Эти всплески русофобии, конечно, связаны с проводимой актуальной политикой и с нагнетанием через проправительственные СМИ", - заявил в интервью РИА Новости депутат.
Депутат бундестага Шмидт о фактах дискриминации русскоязычного населения Германии - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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Депутат отметил, что на данный момент дискриминация русских немцев и русскоязычного населения в Германии - это внутриполитическое явление.
Он также выразил уверенность, что культурные обмены и культура в целом должны оставаться вне политики. "Но тут уж остается пожелать здравомыслия нашим политикам, которые пытаются и в культуре, и в образовании, и в быту просто навязать свою политическую повестку. Считаю это неприемлемым", - добавил собеседник агентства.
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Ранее депутат сообщил РИА Новости, что в июне текущего года в Германии было принято решение о создании НКО, которая бы занималась проблемой дискриминации русскоязычного населения в Германии, оказывала им всеобъемлющую поддержку, в том числе и правовую. Шмидт стал заместителем главы этой организации. Сейчас она проходит необходимую процедуру регистрации в госорганах Германии.
На вопрос, планируют ли представители новой НКО взаимодействовать с российской стороной по случаям дискриминации русскоязычных, депутат ответил отрицательно. "На данный момент мы считаем это внутриполитическим явлением", - сказал в интервью РИА Новости Шмидт.
Читайте полный текст интервью Евгения Шмидта >>
 
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