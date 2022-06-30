https://ria.ru/20220630/rusofobiya-1799178427.html

Депутат бундестага назвал причину всплеска русофобии в Германии

Депутат бундестага назвал причину всплеска русофобии в Германии - РИА Новости, 30.06.2022

Депутат бундестага назвал причину всплеска русофобии в Германии

Всплески русофобии в Германии связаны с проводимой политикой страны и с нагнетанием в проправительственных СМИ, считает депутат бундестага и уполномоченный... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T09:58

2022-06-30T09:58

2022-06-30T10:21

в мире

германия

бундестаг германии

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Всплески русофобии в Германии связаны с проводимой политикой страны и с нагнетанием в проправительственных СМИ, считает депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт.Депутат отметил, что на данный момент дискриминация русских немцев и русскоязычного населения в Германии - это внутриполитическое явление.Ранее депутат сообщил РИА Новости, что в июне текущего года в Германии было принято решение о создании НКО, которая бы занималась проблемой дискриминации русскоязычного населения в Германии, оказывала им всеобъемлющую поддержку, в том числе и правовую. Шмидт стал заместителем главы этой организации. Сейчас она проходит необходимую процедуру регистрации в госорганах Германии.На вопрос, планируют ли представители новой НКО взаимодействовать с российской стороной по случаям дискриминации русскоязычных, депутат ответил отрицательно. "На данный момент мы считаем это внутриполитическим явлением", - сказал в интервью РИА Новости Шмидт.Читайте полный текст интервью Евгения Шмидта >>

https://ria.ru/20220630/diskriminatsiya-1799163834.html

https://ria.ru/20220630/germaniya-1799163710.html

германия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, бундестаг германии