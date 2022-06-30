https://ria.ru/20220630/reki-1799364980.html

Люди нарушили важнейшие функции рек

Люди нарушили важнейшие функции рек - РИА Новости, 30.06.2022

Люди нарушили важнейшие функции рек

За последние 40 лет люди вызвали беспрецедентные изменения в формировании речных наносов. Исследование американских ученых из Дартмутского колледжа опубликовано РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:57

2022-06-30T17:57

2022-06-30T17:57

наука

космос - риа наука

южная америка

африка

северная америка

наса

геология

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746517341_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_c06ebea6ddf24c9cdba5417d891a20e6.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. За последние 40 лет люди вызвали беспрецедентные изменения в формировании речных наносов. Исследование американских ученых из Дартмутского колледжа опубликовано в журнале Science.Речные отложения — в основном песок, ил и глина — играют важную экологическую роль, создавая среду обитания для различных организмов. Они полезны и для человека, поскольку обеспечивают питательными веществами сельскохозяйственные почвы и сдерживают повышение уровня моря, вызванное изменением климата, за счет доставки песка в дельты и на береговые линии. Однако теперь все эти функции находятся под угрозой.Используя снимки со спутников НАСА Landsat и цифровые архивы гидрологических данных, исследователи из Дартмута изучили, как менялось поступление в океаны наносов из 414 крупнейших рек мира с 1984 по 2020 год.Оказалось, что в двух полушариях планеты сложилась прямо противоположная картина. В северном за последние без малого 40 лет количество речных наносов существенно сократилось, тогда как в южном – значительно возросло.Развитым странам за короткий по геологическим меркам период удалось "изменить крупнейшие реки мира с беспрецедентной скоростью", говорит ведущий автор исследования Эван Детьер, научный сотрудник Дартмутского университета.Полученные данные показывают, что массовое строительство плотин в XX веке на глобальном гидрологическом севере — в Северной Америке и Евразии — сократило общее поступление речных наносов в мировой океан на 49%. Такому снижению не помешало даже значительное увеличение (на 36%) поступления наносов с глобального гидрологического юга — Южной Америки, Африки и Океании.Рост показателя на юге был вызван главным образом интенсивными изменениями в землепользовании, в основном, обезлесением, к которому привели лесозаготовки в Малайзии, добыча золота в Южной Америке и странах Африки к югу от Сахары, добыча песка в Бангладеш и Индии, плантации пальмового масла в большей части Океании.На севере строительство плотин было основным фактором изменения рек в последние несколько столетий. Только в США – более 90 тысяч подобных сооружений. "Таким образом, наша нация строит в среднем одну плотину в день с момента подписания Декларации независимости", — говорит соавтор исследования Фрэнсис Магиллиган. При этом Штаты переживают кризис сокращения плодородных почв, который авторы работы связывают с тем, что наносы застревают за многочисленными плотинами.Результаты строительства плотин на севере дают понять, что ждет южное полушарие, ведь сегодня запланировано строительство более 300 подобных сооружений на крупных реках Южной Америке и Океании. В том числе на Амазонке, которая несет больше наносов, чем любая другая река в мире.

https://ria.ru/20210721/paratetis-1742014685.html

южная америка

африка

северная америка

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, южная америка, африка, северная америка, наса, геология, китай, сша, экология, глобальное потепление