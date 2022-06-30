https://ria.ru/20220630/protest-1799392399.html

МИД выразил протест послу Британии из-за выпадов Лондона в адрес Путина

МИД выразил протест послу Британии из-за выпадов Лондона в адрес Путина - РИА Новости, 30.06.2022

МИД выразил протест послу Британии из-за выпадов Лондона в адрес Путина

Министерство иностранных дел вызвало посла Великобритании Дебору Броннерт из-за высказываний руководства ее страны в адрес России и Владимира Путина, сообщается РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T19:13

2022-06-30T19:13

2022-06-30T22:06

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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москва

владимир путин

борис джонсон

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел вызвало посла Великобритании Дебору Броннерт из-за высказываний руководства ее страны в адрес России и Владимира Путина, сообщается на сайте ведомства."Ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа", — говорится в заявлении.Отмечается, что дипломату также вручили памятную записку, где говорится о неприемлемости оскорбительной риторики.Кроме того, Броннет предупредили о недопустимости распространения ложной информации о якобы угрозах применения Москвой ядерного оружия, добавили в ведомстве.Посольство России в Лондоне, в свою очередь, направило в МИД Великобритании ноту, где говорится о неприемлемости таких оскорбительных заявлений. Диппредставительство также предложило британской стороне принять меры для "выправления этого негативного впечатления".Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что "Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной". Он также призвал бойкотировать грядущий саммит G20, если в нем будет принимать участие российский лидер.Владимир Путин назвал не очень корректной ссылкой такие слова, напомнив, как Маргарет Тэтчер приняла решение о начале военных действий против Аргентины за Фолклендские острова.Помимо Джонсона словесные выпады в сторону России позволил себе министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В частности, он упомянул официального представителя МИД России Марию Захарову, заявив, что она "угрожает всем ядерным оружием или делает что-то еще".В ответ на это российский дипломат обвинила Уоллеса в клевете и распространении фейков. Кроме того, ранее Захарова отмечала, что представители британского истеблишмента сами запугивают население грядущей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от внутриполитических проблем.

https://ria.ru/20220629/dzhonson-1799039742.html

https://ria.ru/20220629/zakharova-1799014113.html

https://ria.ru/20220630/posolstvo-1799288657.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, великобритания, москва, владимир путин, борис джонсон, дмитрий песков (спецпредставитель президента), маргарет тэтчер