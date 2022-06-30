https://ria.ru/20220630/protest-1799392399.html
МИД выразил протест послу Британии из-за выпадов Лондона в адрес Путина
МИД выразил протест послу Британии из-за выпадов Лондона в адрес Путина - РИА Новости, 30.06.2022
МИД выразил протест послу Британии из-за выпадов Лондона в адрес Путина
Министерство иностранных дел вызвало посла Великобритании Дебору Броннерт из-за высказываний руководства ее страны в адрес России и Владимира Путина, сообщается РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:13
2022-06-30T19:13
2022-06-30T22:06
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
великобритания
москва
владимир путин
борис джонсон
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел вызвало посла Великобритании Дебору Броннерт из-за высказываний руководства ее страны в адрес России и Владимира Путина, сообщается на сайте ведомства."Ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа", — говорится в заявлении.Отмечается, что дипломату также вручили памятную записку, где говорится о неприемлемости оскорбительной риторики.Кроме того, Броннет предупредили о недопустимости распространения ложной информации о якобы угрозах применения Москвой ядерного оружия, добавили в ведомстве.Посольство России в Лондоне, в свою очередь, направило в МИД Великобритании ноту, где говорится о неприемлемости таких оскорбительных заявлений. Диппредставительство также предложило британской стороне принять меры для "выправления этого негативного впечатления".Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что "Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной". Он также призвал бойкотировать грядущий саммит G20, если в нем будет принимать участие российский лидер.Владимир Путин назвал не очень корректной ссылкой такие слова, напомнив, как Маргарет Тэтчер приняла решение о начале военных действий против Аргентины за Фолклендские острова.Помимо Джонсона словесные выпады в сторону России позволил себе министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В частности, он упомянул официального представителя МИД России Марию Захарову, заявив, что она "угрожает всем ядерным оружием или делает что-то еще".В ответ на это российский дипломат обвинила Уоллеса в клевете и распространении фейков. Кроме того, ранее Захарова отмечала, что представители британского истеблишмента сами запугивают население грядущей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от внутриполитических проблем.
https://ria.ru/20220629/dzhonson-1799039742.html
https://ria.ru/20220629/zakharova-1799014113.html
https://ria.ru/20220630/posolstvo-1799288657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, великобритания, москва, владимир путин, борис джонсон, дмитрий песков (спецпредставитель президента), маргарет тэтчер
19:13 30.06.2022 (обновлено: 22:06 30.06.2022)
МИД выразил протест послу Британии из-за выпадов Лондона в адрес Путина
МИД выразил протест послу Британии Броннерт из-за выпадов Джонсона в адрес Путина
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Министерство иностранных дел вызвало посла Великобритании Дебору Броннерт из-за высказываний руководства ее страны в адрес России и Владимира Путина, сообщается на сайте
ведомства.
"Ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании
в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа", — говорится в заявлении.
Отмечается, что дипломату также вручили памятную записку, где говорится о неприемлемости оскорбительной риторики.
"В приличном обществе за подобные высказывания принято приносить извинения", — подчеркнули в МИД России.
Кроме того, Броннет предупредили о недопустимости распространения ложной информации о якобы угрозах применения Москвой ядерного оружия, добавили в ведомстве.
Посольство России в Лондоне, в свою очередь, направило в МИД Великобритании ноту, где говорится о неприемлемости таких оскорбительных заявлений. Диппредставительство также предложило британской стороне принять меры для "выправления этого негативного впечатления".
Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон
заявил, что "Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной". Он также призвал бойкотировать грядущий саммит G20, если в нем будет принимать участие российский лидер.
Владимир Путин назвал не очень корректной ссылкой такие слова, напомнив, как Маргарет Тэтчер
приняла решение о начале военных действий против Аргентины за Фолклендские острова.
Помимо Джонсона словесные выпады в сторону России позволил себе министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В частности, он упомянул официального представителя МИД России Марию Захарову, заявив, что она "угрожает всем ядерным оружием или делает что-то еще".
В ответ на это российский дипломат обвинила Уоллеса в клевете и распространении фейков. Кроме того, ранее Захарова отмечала, что представители британского истеблишмента сами запугивают население грядущей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от внутриполитических проблем.