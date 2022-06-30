ЛДПР провела акцию протеста у посольства Норвегии в Москве
ЛДПР выразила протест из-за ситуации с запретом доставки грузов на Шпицберген
Митинг ЛДПР. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ЛДПР провела акцию протеста у посольства Норвегии в Москве в связи с запретом доставки грузов на Шпицберген, где находятся шахтеры из России.
"Я хочу коллегам из Норвегии напомнить - вам не получится спрятаться за спинами Европейского союза, потому что вы не члены ЕС, но вы члены европейской экономической зоны", - заявил депутат Госдумы Василий Власов, выступая перед собравшимися, его выступление транслировалось в Telegram-канале партии.
По словам политика, подобные действия в отношении РФ уже "этой осенью" заставят граждан Европы прийти к властям и высказать возмущения "за новые платежки, за газ и нефть, бензин".
"Что касается Норвегии - не дадим возможности определенным "товарищам" влиять на то, чтобы у наших шахтеров, их около 500, которые работают вахтовым методом, был заблокирован доступ к питьевой воде, медикаментам, чтобы Норвегия не допускала грузы (на Шпицберген - ред.)", - позже сообщил Власов журналистам.
Как накануне заявил РИА Новости лидер партии и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, Осло прямо нарушает свои международно-правовые обязательства. Он отмечал, что отказ Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген "граничит с объявлением продовольственной блокады российским шахтерам".
Норвегия ранее отклонила заявку РФ на пропуск грузов для поселков России на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщил норвежский телеканал NRK со ссылкой на МИД страны. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил в среду, что своим решением норвежские власти нарушили Парижский договор 1920 года, согласно которому стороны, в том числе Норвегия и Россия, признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, но на условии, что ввоз грузов страны-участницы соглашения не будет подвергаться ограничениям.