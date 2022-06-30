09:41 30.06.2022 (обновлено: 11:29 30.06.2022)
США делают из Польши новую гиену Европы, заявил Венедиктов
Замсекретаря Совбеза Венедиктов: США подталкивают Польшу к вовлечению в события на Украине
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. США подталкивают поляков к прямому вовлечению в события на Украине, фактически пестуют новую гиену Европы, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Кстати, американцы готовы воевать не только руками украинцев. Посмотрите, как настойчиво они подталкивают младонатовцев, особенно поляков, к прямому вовлечению в события на Украине. Одобрительно кивают в ответ на несуразные фантазии Варшавы о новой Речи Посполитой, закрывают глаза на антигуманные и расистские высказывания польской элиты, всячески поощряют рост там националистических и шовинистских настроений. Фактически пестуют новую гиену Европы", - сказал Венедиктов.
Он напомнил, что это сравнение принадлежит Черчиллю, который так назвал Польшу, намекая на ее поведение перед Второй мировой войной.
"Сто лет назад Запад создал эту страну для сдерживания Советской России и в итоге вырастил агрессивное государство. Потом с другой стороны так же вырастили нацистский режим, а затем их стравили. В общем, остается только вспомнить пророческие слова русского генерала Вандама, написанные еще в начале минувшего столетия – хуже вражды с англосаксами может быть только дружба с ними", - сказал Венедиктов.