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США делают из Польши новую гиену Европы, заявил Венедиктов - РИА Новости, 30.06.2022
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США делают из Польши новую гиену Европы, заявил Венедиктов
США делают из Польши новую гиену Европы, заявил Венедиктов - РИА Новости, 30.06.2022
США делают из Польши новую гиену Европы, заявил Венедиктов
США подталкивают поляков к прямому вовлечению в события на Украине, фактически пестуют новую гиену Европы, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:41
2022-06-30T11:29
в мире
польша
нато
евросоюз
украина
варшава
александр венедиктов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. США подталкивают поляков к прямому вовлечению в события на Украине, фактически пестуют новую гиену Европы, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов."Кстати, американцы готовы воевать не только руками украинцев. Посмотрите, как настойчиво они подталкивают младонатовцев, особенно поляков, к прямому вовлечению в события на Украине. Одобрительно кивают в ответ на несуразные фантазии Варшавы о новой Речи Посполитой, закрывают глаза на антигуманные и расистские высказывания польской элиты, всячески поощряют рост там националистических и шовинистских настроений. Фактически пестуют новую гиену Европы", - сказал Венедиктов.Он напомнил, что это сравнение принадлежит Черчиллю, который так назвал Польшу, намекая на ее поведение перед Второй мировой войной."Сто лет назад Запад создал эту страну для сдерживания Советской России и в итоге вырастил агрессивное государство. Потом с другой стороны так же вырастили нацистский режим, а затем их стравили. В общем, остается только вспомнить пророческие слова русского генерала Вандама, написанные еще в начале минувшего столетия – хуже вражды с англосаксами может быть только дружба с ними", - сказал Венедиктов.Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220629/nato-1799087170.html
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в мире, польша, нато, евросоюз, украина, варшава, александр венедиктов
09:41 30.06.2022 (обновлено: 11:29 30.06.2022)
 
США делают из Польши новую гиену Европы, заявил Венедиктов

Замсекретаря Совбеза Венедиктов: США подталкивают Польшу к вовлечению в события на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. США подталкивают поляков к прямому вовлечению в события на Украине, фактически пестуют новую гиену Европы, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Кстати, американцы готовы воевать не только руками украинцев. Посмотрите, как настойчиво они подталкивают младонатовцев, особенно поляков, к прямому вовлечению в события на Украине. Одобрительно кивают в ответ на несуразные фантазии Варшавы о новой Речи Посполитой, закрывают глаза на антигуманные и расистские высказывания польской элиты, всячески поощряют рост там националистических и шовинистских настроений. Фактически пестуют новую гиену Европы", - сказал Венедиктов.
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Он напомнил, что это сравнение принадлежит Черчиллю, который так назвал Польшу, намекая на ее поведение перед Второй мировой войной.
"Сто лет назад Запад создал эту страну для сдерживания Советской России и в итоге вырастил агрессивное государство. Потом с другой стороны так же вырастили нацистский режим, а затем их стравили. В общем, остается только вспомнить пророческие слова русского генерала Вандама, написанные еще в начале минувшего столетия – хуже вражды с англосаксами может быть только дружба с ними", - сказал Венедиктов.
Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова >>
 
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