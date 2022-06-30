https://ria.ru/20220630/polsha-1799171047.html

США делают из Польши новую гиену Европы, заявил Венедиктов

США делают из Польши новую гиену Европы, заявил Венедиктов - РИА Новости, 30.06.2022

США делают из Польши новую гиену Европы, заявил Венедиктов

США подталкивают поляков к прямому вовлечению в события на Украине, фактически пестуют новую гиену Европы, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T09:41

2022-06-30T09:41

2022-06-30T11:29

в мире

польша

нато

евросоюз

украина

варшава

александр венедиктов

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. США подталкивают поляков к прямому вовлечению в события на Украине, фактически пестуют новую гиену Европы, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов."Кстати, американцы готовы воевать не только руками украинцев. Посмотрите, как настойчиво они подталкивают младонатовцев, особенно поляков, к прямому вовлечению в события на Украине. Одобрительно кивают в ответ на несуразные фантазии Варшавы о новой Речи Посполитой, закрывают глаза на антигуманные и расистские высказывания польской элиты, всячески поощряют рост там националистических и шовинистских настроений. Фактически пестуют новую гиену Европы", - сказал Венедиктов.Он напомнил, что это сравнение принадлежит Черчиллю, который так назвал Польшу, намекая на ее поведение перед Второй мировой войной."Сто лет назад Запад создал эту страну для сдерживания Советской России и в итоге вырастил агрессивное государство. Потом с другой стороны так же вырастили нацистский режим, а затем их стравили. В общем, остается только вспомнить пророческие слова русского генерала Вандама, написанные еще в начале минувшего столетия – хуже вражды с англосаксами может быть только дружба с ними", - сказал Венедиктов.Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова >>

https://ria.ru/20220629/nato-1799087170.html

польша

украина

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, нато, евросоюз, украина, варшава, александр венедиктов