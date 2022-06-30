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В Германии создали организацию по проблемам дискриминации русских - РИА Новости, 30.06.2022
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В Германии создали организацию по проблемам дискриминации русских
В Германии создали организацию по проблемам дискриминации русских - РИА Новости, 30.06.2022
В Германии создали организацию по проблемам дискриминации русских
В Германии создана некоммерческая организация, которая займется проблемой дискриминации русских, людям намерены оказывать юридическую помощь, сообщил в интервью РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T05:09
2022-06-30T05:11
германия
в мире
евгений шмидт
альтернатива для германии (партия)
россия
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Германии создана некоммерческая организация, которая займется проблемой дискриминации русских, людям намерены оказывать юридическую помощь, сообщил в интервью РИА Новости соучредитель новой НКО по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии, депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" по российским немцам Евгений Шмидт.Он уточнил, что стал заместителем главы этой НКО."На этом посту буду держать связь с российской общественностью, отвечать за медийную работу и работу с российскими немцами. Также по этим вопросам буду держать связь с бундестагом, ввиду того, что я являюсь депутатом", — пояснил собеседник агентства.Он добавил, что главой новой НКО стал бывший депутат бундестага от партии АдГ Ульрих Ойме."У него будет больше времени заниматься основной деятельностью НКО, поэтому ему и дали роль главы. У меня сейчас большую часть времени занимает депутатская деятельность", — пояснил Шмидт.При этом, по словам собеседника, организация уже получает обращения от граждан, которые подвергаются гонениям или тем или иным ущемлениям из-за русского языка, либо из-за страны своего происхождения."Сейчас она проходит необходимую процедуру регистрации в госорганах Германии, открывается счет", — заключил соучредитель НКО.
https://ria.ru/20220608/kultura-1793871855.html
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германия, в мире, евгений шмидт, альтернатива для германии (партия), россия
05:09 30.06.2022 (обновлено: 05:11 30.06.2022)
 
В Германии создали организацию по проблемам дискриминации русских

Депутат бундестага Шмидт: в Германии создали НКО по проблемам дискриминации русских

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Германии создана некоммерческая организация, которая займется проблемой дискриминации русских, людям намерены оказывать юридическую помощь, сообщил в интервью РИА Новости соучредитель новой НКО по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии, депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" по российским немцам Евгений Шмидт.

"На заседании фракции "Альтернатива для Германии" меня избрали уполномоченным по работе с российскими немцами. А спустя пару дней после назначения было принято решение о создании НКО, которая бы занималась проблемой дискриминации русскоязычного населения в Германии, оказывала им всеобъемлющую поддержку, в том числе и правовую, а при необходимости доводила бы дела до суда с привлечением своих адвокатов", — рассказал Шмидт.

Он уточнил, что стал заместителем главы этой НКО.
"На этом посту буду держать связь с российской общественностью, отвечать за медийную работу и работу с российскими немцами. Также по этим вопросам буду держать связь с бундестагом, ввиду того, что я являюсь депутатом", — пояснил собеседник агентства.
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Он добавил, что главой новой НКО стал бывший депутат бундестага от партии АдГ Ульрих Ойме.
"У него будет больше времени заниматься основной деятельностью НКО, поэтому ему и дали роль главы. У меня сейчас большую часть времени занимает депутатская деятельность", — пояснил Шмидт.
При этом, по словам собеседника, организация уже получает обращения от граждан, которые подвергаются гонениям или тем или иным ущемлениям из-за русского языка, либо из-за страны своего происхождения.
"Сейчас она проходит необходимую процедуру регистрации в госорганах Германии, открывается счет", — заключил соучредитель НКО.
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