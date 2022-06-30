https://ria.ru/20220630/nko-1799151161.html

В Германии создали организацию по проблемам дискриминации русских

В Германии создали организацию по проблемам дискриминации русских - РИА Новости, 30.06.2022

В Германии создали организацию по проблемам дискриминации русских

В Германии создана некоммерческая организация, которая займется проблемой дискриминации русских, людям намерены оказывать юридическую помощь, сообщил в интервью РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T05:09

2022-06-30T05:09

2022-06-30T05:11

германия

в мире

евгений шмидт

альтернатива для германии (партия)

россия

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Германии создана некоммерческая организация, которая займется проблемой дискриминации русских, людям намерены оказывать юридическую помощь, сообщил в интервью РИА Новости соучредитель новой НКО по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии, депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" по российским немцам Евгений Шмидт.Он уточнил, что стал заместителем главы этой НКО."На этом посту буду держать связь с российской общественностью, отвечать за медийную работу и работу с российскими немцами. Также по этим вопросам буду держать связь с бундестагом, ввиду того, что я являюсь депутатом", — пояснил собеседник агентства.Он добавил, что главой новой НКО стал бывший депутат бундестага от партии АдГ Ульрих Ойме."У него будет больше времени заниматься основной деятельностью НКО, поэтому ему и дали роль главы. У меня сейчас большую часть времени занимает депутатская деятельность", — пояснил Шмидт.При этом, по словам собеседника, организация уже получает обращения от граждан, которые подвергаются гонениям или тем или иным ущемлениям из-за русского языка, либо из-за страны своего происхождения."Сейчас она проходит необходимую процедуру регистрации в госорганах Германии, открывается счет", — заключил соучредитель НКО.

https://ria.ru/20220608/kultura-1793871855.html

https://ria.ru/20220318/nemtsy-1778837333.html

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германия, в мире, евгений шмидт, альтернатива для германии (партия), россия