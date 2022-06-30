https://ria.ru/20220630/neft-1799184293.html

Президент Шри-Ланки попросил Путина помочь с нефтью, пишут СМИ

Президент Шри-Ланки попросил Путина помочь с нефтью, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2022

Президент Шри-Ланки попросил Путина помочь с нефтью, пишут СМИ

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти, сообщил изданию Daily... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:25

2022-06-30T10:25

2022-06-30T10:25

экономика

россия

шри-ланка

нефть

владимир путин

готабая раджапакса

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июн – РИА Новости. Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти, сообщил изданию Daily Mirror источник, близкий к администрации ланкийского президента.Также Раджапакса планирует совершить поездку в ОАЭ, чтобы обсудить вопросы импорта топлива.В начале этой недели министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекара сообщил, что власти страны направили в Россию двух министров для переговоров, в частности, о поставках топлива. В понедельник власти страны на две недели запретили продажу топлива частным лицам, разрешив заправку автомобилей только основных служб, в частности медиков, полиции и пожарных.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.

https://ria.ru/20220605/neft-1792619313.html

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шри-ланка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, шри-ланка, нефть, владимир путин, готабая раджапакса