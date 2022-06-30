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Глава Shell объяснил, чем опасен потолок цен на нефть из России - РИА Новости, 30.06.2022
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Глава Shell объяснил, чем опасен потолок цен на нефть из России
Глава Shell объяснил, чем опасен потолок цен на нефть из России - РИА Новости, 30.06.2022
Глава Shell объяснил, чем опасен потолок цен на нефть из России
Глава Shell Бен ван Берден скептически относится к предложению лидеров G7 ввести потолок цен на российскую нефть, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T04:48
2022-06-30T06:42
экономика
россия
сша
европа
g7
shell
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава Shell Бен ван Берден скептически относится к предложению лидеров G7 ввести потолок цен на российскую нефть, передает агентство Блумберг.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнерами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".По мнению ван Бердена, предложенная система будет функционировать, только если к ней присоединится широкий круг стран, который не ограничится Европой и США. В противном случае, считает глава Shell, российская сырая нефть будет направлена в те государства, которых устраивают связи с Москвой.Согласно ван Бердену, в Европу будет поступать больше объемов сжиженного природного газа, но дополнительные поставки не восполнят потери, вызванные отказом от российских энергоресурсов. Он добавил, что ситуация с нефтью не намного лучше: у ОПЕК меньше свободных мощностей, чем предполагалось.
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экономика, россия, сша, европа, g7, shell, опек, в мире, нефть, москва, бен ван берден
04:48 30.06.2022 (обновлено: 06:42 30.06.2022)
 
Глава Shell объяснил, чем опасен потолок цен на нефть из России

Глава Shell скептически относится к предложению ввести потолок цен на нефть из России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНа одной из заправок Shell
На одной из заправок Shell - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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На одной из заправок Shell. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава Shell Бен ван Берден скептически относится к предложению лидеров G7 ввести потолок цен на российскую нефть, передает агентство Блумберг.
Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнерами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".

"Вы уже можете видеть все изъяны (предложения)", — приводит агентство слова главы компании.

По мнению ван Бердена, предложенная система будет функционировать, только если к ней присоединится широкий круг стран, который не ограничится Европой и США. В противном случае, считает глава Shell, российская сырая нефть будет направлена в те государства, которых устраивают связи с Москвой.
Согласно ван Бердену, в Европу будет поступать больше объемов сжиженного природного газа, но дополнительные поставки не восполнят потери, вызванные отказом от российских энергоресурсов. Он добавил, что ситуация с нефтью не намного лучше: у ОПЕК меньше свободных мощностей, чем предполагалось.
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ЭкономикаРоссияСШАЕвропаG7ShellОПЕКВ миреНефтьМоскваБен ван Берден
 
 
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