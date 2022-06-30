https://ria.ru/20220630/neft-1799150792.html

Глава Shell объяснил, чем опасен потолок цен на нефть из России

Глава Shell объяснил, чем опасен потолок цен на нефть из России - РИА Новости, 30.06.2022

Глава Shell объяснил, чем опасен потолок цен на нефть из России

Глава Shell Бен ван Берден скептически относится к предложению лидеров G7 ввести потолок цен на российскую нефть, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T04:48

2022-06-30T04:48

2022-06-30T06:42

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Глава Shell Бен ван Берден скептически относится к предложению лидеров G7 ввести потолок цен на российскую нефть, передает агентство Блумберг.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнерами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".По мнению ван Бердена, предложенная система будет функционировать, только если к ней присоединится широкий круг стран, который не ограничится Европой и США. В противном случае, считает глава Shell, российская сырая нефть будет направлена в те государства, которых устраивают связи с Москвой.Согласно ван Бердену, в Европу будет поступать больше объемов сжиженного природного газа, но дополнительные поставки не восполнят потери, вызванные отказом от российских энергоресурсов. Он добавил, что ситуация с нефтью не намного лучше: у ОПЕК меньше свободных мощностей, чем предполагалось.

https://ria.ru/20220629/neft-1799073193.html

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