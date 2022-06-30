FT: Индия и Китай сорвут замысел G7 против российской нефти
FT: Индия и КНР сорвут план G7 по лимиту цен на российскую нефть предоставлением судов
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Индия и КНР могут помешать реализации замысла G7 по ограничению цен на российскую нефть предоставлением своих судов, пишет газета Financial Times.
По мнению опрошенных изданием аналитиков, это позволит Москве обойти любые меры стран "большой семерки" или Евросоюза, которые, как планируют авторы инициативы, будут предоставлять импортерам свои страховые и транспортные услуги.
"Если российские нефтяные грузы фактически окажутся под запретом для большей части мирового танкерного флота, Индия и Китай, вероятно, захотят продолжить торговлю с предоставлением собственных судов или же Россия сможет использовать свои", — считает FT.
Представитель ЕС в беседе с изданием предположил, что сложнее всего будет убедить достаточное количество стран и крупных страховщиков поддержать предложенную схему. Другой собеседник, эксперт Хелима Крофт, усомнилась в перспективах задумки G7 из-за невысоких шансов установить цену, достаточно низкую, чтобы урезать нефтяные доходы России.
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.
На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по цене, согласованной в консультации с международными партнерами, или дешевле. Вместе с этим G7 рассмотрят механизмы, которые смягчат последствия подобных ограничений для наиболее уязвимых стран, сохранив их доступ к ресурсам из России.