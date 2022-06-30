https://ria.ru/20220630/nato-1799312901.html

В США нашли уязвимое место НАТО и забили тревогу

В США нашли уязвимое место НАТО и забили тревогу - РИА Новости, 30.06.2022

В США нашли уязвимое место НАТО и забили тревогу

Безответственное поведение европейских членов НАТО угрожает всему альянсу, написал колумнист американского журнала The Spectator. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:10

2022-06-30T16:10

2022-06-30T20:27

йенс столтенберг

нато

сша

европа

россия

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769234408_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_340df72a874cb1ad3b8d14de86e5d7ad.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Безответственное поведение европейских членов НАТО угрожает всему альянсу, написал колумнист американского журнала The Spectator."Альянсы сильны и дееспособны ровно настолько, насколько сильны и способны внести свой вклад в общую оборону их отдельные члены. <…> Все участники ответственны за поддержание собственных вооруженных сил, чтобы они не стали грудой металлолома. За исключением США и некоторых других членов, таких как Великобритания и, возможно, Франция, большинство участников благополучно забыли об этом", — говорится в материале.По мнению автора статьи, вклад европейских партнеров в коллективную оборону ограничивается только словами. Осуществление всех инициатив силами Соединенных Штатов при символической поддержке Европы превратилось в традицию для альянса.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о планах увеличить численность сил быстрого реагирования с 40 до 300 тысяч человек и расширить присутствие военного блока в Европе.В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал задуманное Североатлантическим альянсом увеличение контингента на восточном направлении продолжением нарушающей договоренности линии военного блока на освоение территорий бывшего СССР и его приближение к российским границам.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем МИД обращал внимание, что Россия остается открытой к диалогу с организацией, но на равноправной основе, при этом западные страны должны отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20220630/evrosoyuz-1799269219.html

https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html

https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

йенс столтенберг, нато, сша, европа, россия, в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров