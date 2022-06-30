16:10 30.06.2022 (обновлено: 20:27 30.06.2022)
В США нашли уязвимое место НАТО и забили тревогу
The Spectator: европейские члены НАТО не выполняют обязательств перед альянсом
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Безответственное поведение европейских членов НАТО угрожает всему альянсу, написал колумнист американского журнала The Spectator.
"Альянсы сильны и дееспособны ровно настолько, насколько сильны и способны внести свой вклад в общую оборону их отдельные члены. <…> Все участники ответственны за поддержание собственных вооруженных сил, чтобы они не стали грудой металлолома. За исключением США и некоторых других членов, таких как Великобритания и, возможно, Франция, большинство участников благополучно забыли об этом", — говорится в материале.
По мнению автора статьи, вклад европейских партнеров в коллективную оборону ограничивается только словами. Осуществление всех инициатив силами Соединенных Штатов при символической поддержке Европы превратилось в традицию для альянса.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о планах увеличить численность сил быстрого реагирования с 40 до 300 тысяч человек и расширить присутствие военного блока в Европе.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал задуманное Североатлантическим альянсом увеличение контингента на восточном направлении продолжением нарушающей договоренности линии военного блока на освоение территорий бывшего СССР и его приближение к российским границам.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем МИД обращал внимание, что Россия остается открытой к диалогу с организацией, но на равноправной основе, при этом западные страны должны отказаться от курса на милитаризацию континента.