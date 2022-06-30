https://ria.ru/20220630/nato-1799269616.html
НАТО значительно увеличит инвестиции в общий бюджет
НАТО значительно увеличит инвестиции в общий бюджет - РИА Новости, 30.06.2022
НАТО значительно увеличит инвестиции в общий бюджет
НАТО решила значительно увеличить инвестиции в общий бюджет до 2030 года, конкретные цифры обнародуют позднее, сообщил по итогам саммита альянса в Мадриде... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:21
2022-06-30T14:21
2022-06-30T14:33
йенс столтенберг
в мире
нато
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. НАТО решила значительно увеличить инвестиции в общий бюджет до 2030 года, конкретные цифры обнародуют позднее, сообщил по итогам саммита альянса в Мадриде генсек Йенс Столтенберг."Я могу сказать, что союзники решили значительно увеличить финансирование общего бюджета в период до 2030 года… Конкретные цифры будут указаны в годовом бюджете", - сообщил он.
https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
йенс столтенберг, в мире, нато
14:21 30.06.2022 (обновлено: 14:33 30.06.2022)
НАТО значительно увеличит инвестиции в общий бюджет
Столтенберг объявил о значительном увеличении инвестиций в общий бюджет стран НАТО