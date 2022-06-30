https://ria.ru/20220630/nato-1799269616.html

НАТО значительно увеличит инвестиции в общий бюджет

НАТО значительно увеличит инвестиции в общий бюджет - РИА Новости, 30.06.2022

НАТО значительно увеличит инвестиции в общий бюджет

НАТО решила значительно увеличить инвестиции в общий бюджет до 2030 года, конкретные цифры обнародуют позднее, сообщил по итогам саммита альянса в Мадриде... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:21

2022-06-30T14:21

2022-06-30T14:33

йенс столтенберг

в мире

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_f61d9c510940e98b995c046f23baa5c2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. НАТО решила значительно увеличить инвестиции в общий бюджет до 2030 года, конкретные цифры обнародуют позднее, сообщил по итогам саммита альянса в Мадриде генсек Йенс Столтенберг."Я могу сказать, что союзники решили значительно увеличить финансирование общего бюджета в период до 2030 года… Конкретные цифры будут указаны в годовом бюджете", - сообщил он.

https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

йенс столтенберг, в мире, нато