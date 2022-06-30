https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html

"Маски сброшены". НАТО назвал цель номер один

"Маски сброшены". НАТО назвал цель номер один - РИА Новости, 30.06.2022

"Маски сброшены". НАТО назвал цель номер один

Вашингтон и Брюссель продолжают оказывать на Москву геополитическое давление. Страны НАТО приняли несколько ключевых решений в духе эпохи холодной войны. О том, РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:28

2022-06-30T12:28

2022-06-30T17:47

безопасность

джо байден

йенс столтенберг

владимир путин

швеция

финляндия

сша

нато

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон и Брюссель продолжают оказывать на Москву геополитическое давление. Страны НАТО приняли несколько ключевых решений в духе эпохи холодной войны. О том, что начинается в Европе, — в материале РИА Новости.Заокеанское оружиеСаммит НАТО в Мадриде прошел в явно тягостной атмосфере. Сломить Россию санкциями не удалось, рубль укрепился, а цены на энергоносители выросли. Территория ЛНР почти освобождена. Западное оружие, особенно артиллерия, решающего преимущества ВСУ не дало. Конфликт затягивается.Судя по всему, Запад решил действовать привычным инструментом — военной силой. Наиболее щедрым на инициативы был президент США Джо Байден, объявивший об усилении группировки американских войск в Европе. Белый дом направит две дополнительные эскадрильи истребителей F-35 в Великобританию и увеличит число эсминцев на военно-морской базе Рота в Испании — с четырех до шести. Кроме того, в Германии и Италии разместят системы ПВО.Байден также пообещал увеличить контингент в странах Прибалтики, а также перебросить бригаду в три тысячи штыков в Румынию. В Польше будет постоянный штаб пятого корпуса армии США.В Варшаве такое решение приветствовали. "Это имеет решающее значение для безопасности как восточного фланга НАТО, так и всей Европы, — заявил журналистам бригадный генерал польской армии Ярослав Крашевский. — Сейчас в Польше находится выдвинутый элемент этого корпуса. У нас в Подкарпатье дислоцированы отдельные части 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, в Прибалтике есть подразделения стран НАТО".Некому воеватьСША вместе с союзниками собираются провести самое масштабное развертывание вооруженных сил со времен холодной войны. Восемь батальонных групп в Восточной Европе увеличат до бригад: с 40 до 300 тысяч бойцов. В альянсе и не думают скрывать, против кого это направлено. На саммите утвердили новую стратегическую концепцию до 2030 года, по которой Россия — "самая главная и прямая угроза безопасности в евроатлантической зоне"."В действительности мы готовились к противостоянию с Россией уже с 2014-го, — признался генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг. — Поэтому усилили военное присутствие на востоке альянса, тратили больше денег на оборону, а также повысили боеготовность наших подразделений".При этом в НАТО утверждают, что не ищут конфронтации с Москвой. Но поддерживать Украину продолжат. Пакет комплексной помощи включает "ускорение поставок нелетального оборудования, усиление киберзащиты и модернизацию оборонного сектора".Список летальных вооружений еще предстоит согласовать военным. Впрочем, эксперты сомневаются, что поставки будут значительными."О необходимости победы на поле боя они уже говорили, — рассуждает военный эксперт Илья Крамник. — Но, чтобы ее достичь, нужно давать Украине на порядок больше. Пока эта победа не просматривается, как бы Запад ни хотел. Возможности расширить помощь есть как минимум у США. Но мало многократно увеличить поставки оружия. Еще необходимо укомплектовать переданную технику собственными военнослужащими, поскольку украинских солдат не хватит. На такое, естественно, в данный момент никто не готов".Северный флангНа саммите лидеры стран НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс. Теперь это должны ратифицировать парламенты 30 государств Североатлантического блока.В декларации, принятой по итогам заседания, говорится: "Вступление Финляндии и Швеции укрепит их безопасность, сделает НАТО сильнее. <…> Безопасность Финляндии и Швеции важна для альянса".В Москве прокомментировали это сдержанно. Но пообещали "ответить адекватно"."Что касается Швеции и Финляндии, у нас нет таких проблем с этими странами, которые, к сожалению, есть с Украиной, — сказал президент Владимир Путин на пресс-конференции после Каспийского саммита. У нас нет ничего, что могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Хочется — пожалуйста. Только мы должны ясно и четко себе представлять — раньше не было угрозы, в случае размещения военного контингента и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы на территориях, откуда создают опасность нам".Финляндия и Швеция долгие десятилетия соблюдали нейтралитет и принципиально придерживались внеблокового статуса. После начала российской спецоперации на Украине и провластные, и оппозиционные политические партии этих государств заговорили о присоединении к альянсу. А там их ждут давно. Столтенберг, например, еще в марте пообещал принять скандинавов как можно быстрее."В настоящее время у Финляндии нет необходимости принимать у себя силы НАТО, — попытался сгладить острые углы министр иностранных дел Пекка Хаависто. — Но Хельсинки поддерживает планы североатлантического альянса по обеспечению коллективной безопасности. У нас есть общая граница с Россией. И я могу сказать, что сейчас там спокойно. Но мы хотим быть готовыми к любой чрезвычайной ситуации".После вступления Финляндии и Швеции в НАТО под контроль Брюсселя перейдут Скандинавский полуостров и практически вся береговая линия Балтийского моря. А важнейший российский город-порт Мурманск окажется всего в сотне километров от границ блока. Это, полагают в НАТО, значительно усилит давление на Москву.

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799181467.html

https://ria.ru/20220630/nato-1799205953.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220629/nato-1799017644.html

https://ria.ru/20220629/putin-1799133978.html

швеция

финляндия

сша

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безопасность, джо байден, йенс столтенберг, владимир путин, швеция, финляндия, сша, нато, вооруженные силы украины, f-35