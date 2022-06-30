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В МИД КНР назвали НАТО системным вызовом стабильности во всем мире - РИА Новости, 30.06.2022
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В МИД КНР назвали НАТО системным вызовом стабильности во всем мире
В МИД КНР назвали НАТО системным вызовом стабильности во всем мире - РИА Новости, 30.06.2022
В МИД КНР назвали НАТО системным вызовом стабильности во всем мире
НАТО является системным вызовом миру и стабильности во всем мире, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:03
2022-06-30T13:19
в мире
китай
нато
сша
чжао лицзянь
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ПЕКИН, 30 июн – РИА Новости. НАТО является системным вызовом миру и стабильности во всем мире, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."НАТО сама является системным вызовом миру и стабильности во всем мире", - сказал дипломат, комментируя новую стратегическую концепцию альянса.По словам Чжао Лицзяня, НАТО претендует на роль оборонительной организации, но на самом деле продолжает распространять свое влияние на все новые регионы, повсюду развязывая войны. Он отметил, что "руки НАТО обагрены кровью народов мира"."Китайский народ не забудет преступление НАТО во главе с США, разбомбившей посольство Китая 23 года назад. Теперь НАТО снова протянуло свои щупальца в Азиатско-Тихоокеанский регион, тщетно пытаясь экспортировать менталитет холодной войны и блоковое противостояние", - добавил он.НАТО в своей новой стратегической концепции утверждает, что политика Китая противоречит интересам и ценностям организации.Новая стратегическая концепция НАТО на период до 2030 года утверждена на саммите в Мадриде. Стратегическая концепция НАТО является ключевым документом альянса. В нем подтверждаются ценности НАТО, цели организации, а также содержится коллективная оценка ситуации в сфере безопасности. "КНР демонстрирует амбиции и проводит политику, противоречащую нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям", - подчеркивается в концепции.По мнению НАТО, Китай использует набор политических, экономических и военных мер "для усиления своего присутствия в мире". В альянсе указали, что намерения Китая, цели его военного усиления остаются туманными. "Его злонамеренные гибридные действия или действия в киберпространстве, враждебная риторика, дезинформация нацелены против союзников и угрожают безопасности альянса", -утверждается в концепции.
https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html
https://ria.ru/20220629/nato-1799117776.html
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в мире, китай, нато, сша, чжао лицзянь
11:03 30.06.2022 (обновлено: 13:19 30.06.2022)
 
В МИД КНР назвали НАТО системным вызовом стабильности во всем мире

Представитель МИД КНР назвал НАТО системным вызовом миру и стабильности во всем мире

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 июн – РИА Новости. НАТО является системным вызовом миру и стабильности во всем мире, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"НАТО сама является системным вызовом миру и стабильности во всем мире", - сказал дипломат, комментируя новую стратегическую концепцию альянса.
Саммит НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 08:00
Безумная стратегия НАТО: на пути к двойному сдерживанию России и Китая
По словам Чжао Лицзяня, НАТО претендует на роль оборонительной организации, но на самом деле продолжает распространять свое влияние на все новые регионы, повсюду развязывая войны. Он отметил, что "руки НАТО обагрены кровью народов мира".
"Китайский народ не забудет преступление НАТО во главе с США, разбомбившей посольство Китая 23 года назад. Теперь НАТО снова протянуло свои щупальца в Азиатско-Тихоокеанский регион, тщетно пытаясь экспортировать менталитет холодной войны и блоковое противостояние", - добавил он.
НАТО в своей новой стратегической концепции утверждает, что политика Китая противоречит интересам и ценностям организации.
Саммит НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 20:54
Больше не партнеры: НАТО назвала Россию "самой значительной угрозой"
Новая стратегическая концепция НАТО на период до 2030 года утверждена на саммите в Мадриде. Стратегическая концепция НАТО является ключевым документом альянса. В нем подтверждаются ценности НАТО, цели организации, а также содержится коллективная оценка ситуации в сфере безопасности. "КНР демонстрирует амбиции и проводит политику, противоречащую нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям", - подчеркивается в концепции.
По мнению НАТО, Китай использует набор политических, экономических и военных мер "для усиления своего присутствия в мире". В альянсе указали, что намерения Китая, цели его военного усиления остаются туманными. "Его злонамеренные гибридные действия или действия в киберпространстве, враждебная риторика, дезинформация нацелены против союзников и угрожают безопасности альянса", -утверждается в концепции.
 
В миреКитайНАТОСШАЧжао Лицзянь
 
 
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