https://ria.ru/20220630/nato-1799165686.html

Володин с иронией ответил на слова Столтенберга о расширении НАТО

Володин с иронией ответил на слова Столтенберга о расширении НАТО - РИА Новости, 30.06.2022

Володин с иронией ответил на слова Столтенберга о расширении НАТО

Вступление новых стран в НАТО приведет не к расширению альянса у российских границ — это России станет больше у границ Альянса, написал спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T09:27

2022-06-30T09:27

2022-06-30T12:16

в мире

россия

финляндия

швеция

нато

йенс столтенберг

вячеслав володин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вступление новых стран в НАТО приведет не к расширению альянса у российских границ — это России станет больше у границ Альянса, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале."Йенс Столтенберг отчитывается, что Россия получит больше НАТО у своих границ. Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России", — прокомментировал он высказывание генсека НАТО.

https://ria.ru/20220628/nato-1795505454.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, финляндия, швеция, нато, йенс столтенберг, вячеслав володин