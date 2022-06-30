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Володин с иронией ответил на слова Столтенберга о расширении НАТО - РИА Новости, 30.06.2022
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Володин с иронией ответил на слова Столтенберга о расширении НАТО
Володин с иронией ответил на слова Столтенберга о расширении НАТО - РИА Новости, 30.06.2022
Володин с иронией ответил на слова Столтенберга о расширении НАТО
Вступление новых стран в НАТО приведет не к расширению альянса у российских границ — это России станет больше у границ Альянса, написал спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:27
2022-06-30T12:16
в мире
россия
финляндия
швеция
нато
йенс столтенберг
вячеслав володин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вступление новых стран в НАТО приведет не к расширению альянса у российских границ — это России станет больше у границ Альянса, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале."Йенс Столтенберг отчитывается, что Россия получит больше НАТО у своих границ. Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России", — прокомментировал он высказывание генсека НАТО.
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в мире, россия, финляндия, швеция, нато, йенс столтенберг, вячеслав володин
09:27 30.06.2022 (обновлено: 12:16 30.06.2022)
 
Володин с иронией ответил на слова Столтенберга о расширении НАТО

Спикер Госдумы Володин заявил, что генсек НАТО Столтенберг не учил географию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вступление новых стран в НАТО приведет не к расширению альянса у российских границ — это России станет больше у границ Альянса, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
"Йенс Столтенберг отчитывается, что Россия получит больше НАТО у своих границ. Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России", — прокомментировал он высказывание генсека НАТО.
Как расширялась НАТО - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 22:39Инфографика
Как расширялась НАТО
 
В миреРоссияФинляндияШвецияНАТОЙенс СтолтенбергВячеслав Володин
 
 
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