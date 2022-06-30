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В Совбезе России рассказали, в чем "уникальность" англосаксонского мира

В Совбезе России рассказали, в чем "уникальность" англосаксонского мира - РИА Новости, 30.06.2022

В Совбезе России рассказали, в чем "уникальность" англосаксонского мира

Уникальность англосаксонского мира заключается в его наглости, самонадеянности и вероломстве, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T03:32

2022-06-30T03:32

2022-06-30T03:32

александр венедиктов

россия

мадрид

сша

нато

в мире

совет безопасности рф

москва

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Уникальность англосаксонского мира заключается в его наглости, самонадеянности и вероломстве, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.В Мадриде 28–30 июня идет саммит НАТО, где лидеры стран альянса приняли новую стратегическую концепцию, в которой назвали Россию "самой значительной и прямой угрозой альянсу".По его словам, пока другие страны и народы стремятся развиваться по своим самобытным траекториям, США и прочие государства коллективного Запада живут за счет других и планируют жить так дальше. Все создаваемые ими механизмы, форматы, блоки имеют целью вытягивание ресурсов из более слабых стран, заявил Венедиктов."Североатлантический альянс — хороший тому пример, потому что во главе угла там стоят интересы американской военной промышленности, ради обогащения которой натовцы годами разыгрывают свои алармистские спектакли о якобы надвигающейся со стороны России угрозе. В Мадриде сейчас завершается всего лишь очередной акт этой нудной пьесы", — сказал замсекретаря Совбеза РФ.

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россия

мадрид

сша

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александр венедиктов, россия, мадрид, сша, нато, в мире, совет безопасности рф, москва