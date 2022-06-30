В Совбезе России рассказали, в чем "уникальность" англосаксонского мира
Замсекретаря Совбеза России: уникальность англосаксонского мира – в наглости и вероломстве
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Уникальность англосаксонского мира заключается в его наглости, самонадеянности и вероломстве, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.
"Цивилизованный мир — это кто? Американцы, англичане и их союзники? Кто их признал таковыми и что в них есть уникального, что дает им право судить остальное человечество? В принципе, ничего, кроме наглости, самонадеянности и вероломства у них нет. Их уникальность лишь в этом", — сказал Венедиктов.
По его словам, пока другие страны и народы стремятся развиваться по своим самобытным траекториям, США и прочие государства коллективного Запада живут за счет других и планируют жить так дальше. Все создаваемые ими механизмы, форматы, блоки имеют целью вытягивание ресурсов из более слабых стран, заявил Венедиктов.
"Североатлантический альянс — хороший тому пример, потому что во главе угла там стоят интересы американской военной промышленности, ради обогащения которой натовцы годами разыгрывают свои алармистские спектакли о якобы надвигающейся со стороны России угрозе. В Мадриде сейчас завершается всего лишь очередной акт этой нудной пьесы", — сказал замсекретаря Совбеза РФ.
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