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В Совбезе России рассказали, в чем "уникальность" англосаксонского мира - РИА Новости, 30.06.2022
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В Совбезе России рассказали, в чем "уникальность" англосаксонского мира
В Совбезе России рассказали, в чем "уникальность" англосаксонского мира - РИА Новости, 30.06.2022
В Совбезе России рассказали, в чем "уникальность" англосаксонского мира
Уникальность англосаксонского мира заключается в его наглости, самонадеянности и вероломстве, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T03:32
2022-06-30T03:32
александр венедиктов
россия
мадрид
сша
нато
в мире
совет безопасности рф
москва
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Уникальность англосаксонского мира заключается в его наглости, самонадеянности и вероломстве, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.В Мадриде 28–30 июня идет саммит НАТО, где лидеры стран альянса&nbsp; приняли новую стратегическую концепцию, в которой назвали Россию "самой значительной и прямой угрозой альянсу".По его словам, пока другие страны и народы стремятся развиваться по своим самобытным траекториям, США и прочие государства коллективного Запада живут за счет других и планируют жить так дальше. Все создаваемые ими механизмы, форматы, блоки имеют целью вытягивание ресурсов из более слабых стран, заявил Венедиктов."Североатлантический альянс — хороший тому пример, потому что во главе угла там стоят интересы американской военной промышленности, ради обогащения которой натовцы годами разыгрывают свои алармистские спектакли о якобы надвигающейся со стороны России угрозе. В Мадриде сейчас завершается всего лишь очередной акт этой нудной пьесы", — сказал замсекретаря Совбеза РФ.
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александр венедиктов, россия, мадрид, сша, нато, в мире, совет безопасности рф, москва
03:32 30.06.2022
 
В Совбезе России рассказали, в чем "уникальность" англосаксонского мира

Замсекретаря Совбеза России: уникальность англосаксонского мира – в наглости и вероломстве

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Уникальность англосаксонского мира заключается в его наглости, самонадеянности и вероломстве, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.
В Мадриде 28–30 июня идет саммит НАТО, где лидеры стран альянса  приняли новую стратегическую концепцию, в которой назвали Россию "самой значительной и прямой угрозой альянсу".

"Цивилизованный мир — это кто? Американцы, англичане и их союзники? Кто их признал таковыми и что в них есть уникального, что дает им право судить остальное человечество? В принципе, ничего, кроме наглости, самонадеянности и вероломства у них нет. Их уникальность лишь в этом", — сказал Венедиктов.

По его словам, пока другие страны и народы стремятся развиваться по своим самобытным траекториям, США и прочие государства коллективного Запада живут за счет других и планируют жить так дальше. Все создаваемые ими механизмы, форматы, блоки имеют целью вытягивание ресурсов из более слабых стран, заявил Венедиктов.
"Североатлантический альянс — хороший тому пример, потому что во главе угла там стоят интересы американской военной промышленности, ради обогащения которой натовцы годами разыгрывают свои алармистские спектакли о якобы надвигающейся со стороны России угрозе. В Мадриде сейчас завершается всего лишь очередной акт этой нудной пьесы", — сказал замсекретаря Совбеза РФ.
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