https://ria.ru/20220630/morzh-1799292109.html
На Куршской косе впервые заметили моржа
На Куршской косе впервые заметили моржа - РИА Новости, 30.06.2022
На Куршской косе впервые заметили моржа
На российской части Куршской косы недалеко от литовской границы в четверг впервые заметили моржа, не исключено, что он приплыл с течением из Польши, сообщила... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:31
2022-06-30T15:31
2022-06-30T16:30
россия
куршская коса
калининградская область
российская академия наук
баренцево море
белое море
анатолий калина
туризм
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КАЛИНИНГРАД, 30 июн - РИА Новости. На российской части Куршской косы недалеко от литовской границы в четверг впервые заметили моржа, не исключено, что он приплыл с течением из Польши, сообщила пресс-служба национального парка "Куршская коса"."Ранним утром 30 июня на морском побережье Куршской косы недалеко от литовской границы государственные инспекторы национального парка встретили необычное для наших мест животное – моржа... Отдыхает на песке и выглядит слегка ослабленным", - рассказали в учреждении, добавив, что животное взрослое и, судя по бивням, крупное.Как отметили в нацпарке, место обитания моржа – Крайний Север, Баренцево море, значительные путешествия эти животные предпринимают редко, однако не так давно атлантические моржи были замечены в Белом море."Как ластоногое попало к нам – ответить сложно. Возможно, морж приплыл с попутным течением из Польши", - добавили сотрудники нацпарка. Отмечается, что 23 июня подобную особь заметили на пляже в польском Мельно.Директор национального парка "Куршская коса" Анатолий Калина в свою очередь сообщил, что такой случай на косе произошел впервые, и поручил научным специалистам обследовать животное, а информацию передать в Атлантическое отделение Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН.
https://ria.ru/20220623/ekspeditsiya-1797565097.html
россия
куршская коса
калининградская область
баренцево море
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, куршская коса, калининградская область, российская академия наук, баренцево море, белое море, анатолий калина, новости - туризм
15:31 30.06.2022 (обновлено: 16:30 30.06.2022)
На Куршской косе впервые заметили моржа
На российской части Куршской косы недалеко от литовской границы впервые заметили моржа