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Мишустин призвал министров активно работать с регионами, сообщил источник - РИА Новости, 30.06.2022
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Мишустин призвал министров активно работать с регионами, сообщил источник
Мишустин призвал министров активно работать с регионами, сообщил источник - РИА Новости, 30.06.2022
Мишустин призвал министров активно работать с регионами, сообщил источник
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал министров активнее работать с регионами и особо реагировать на их обращения, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:29
2022-06-30T15:29
политика
валентина матвиенко
совет федерации рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал министров активнее работать с регионами и особо реагировать на их обращения, сообщил РИА Новости источник в правительстве.Ранее источник в Совете Федерации рассказал, что спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко обратилась к Мишустину с просьбой повлиять на министров, которые не отвечают на звонки губернаторов. Имён этих министров Матвиенко не назвала."Председатель правительства настоятельно порекомендовал министрам активнее работать с регионами и реагировать на их обращения", - сказал собеседник агентства.По его словам, вопрос о работе министров с регионами будет взят на контроль.
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политика, валентина матвиенко, совет федерации рф, михаил мишустин
15:29 30.06.2022
 
Мишустин призвал министров активно работать с регионами, сообщил источник

Источник: Мишустин призвал министров активно работать с регионами, этот вопрос на контроле

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Михаил Мишустин
Председатель правительства Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал министров активнее работать с регионами и особо реагировать на их обращения, сообщил РИА Новости источник в правительстве.
Ранее источник в Совете Федерации рассказал, что спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко обратилась к Мишустину с просьбой повлиять на министров, которые не отвечают на звонки губернаторов. Имён этих министров Матвиенко не назвала.
"Председатель правительства настоятельно порекомендовал министрам активнее работать с регионами и реагировать на их обращения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, вопрос о работе министров с регионами будет взят на контроль.
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ПолитикаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМихаил Мишустин
 
 
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