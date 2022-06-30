https://ria.ru/20220630/mishustin-1799290528.html
Мишустин призвал министров активно работать с регионами, сообщил источник
Мишустин призвал министров активно работать с регионами, сообщил источник - РИА Новости, 30.06.2022
Мишустин призвал министров активно работать с регионами, сообщил источник
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал министров активнее работать с регионами и особо реагировать на их обращения, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:29
2022-06-30T15:29
2022-06-30T15:29
политика
валентина матвиенко
совет федерации рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал министров активнее работать с регионами и особо реагировать на их обращения, сообщил РИА Новости источник в правительстве.Ранее источник в Совете Федерации рассказал, что спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко обратилась к Мишустину с просьбой повлиять на министров, которые не отвечают на звонки губернаторов. Имён этих министров Матвиенко не назвала."Председатель правительства настоятельно порекомендовал министрам активнее работать с регионами и реагировать на их обращения", - сказал собеседник агентства.По его словам, вопрос о работе министров с регионами будет взят на контроль.
https://ria.ru/20220630/produkty-1799280831.html
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политика, валентина матвиенко, совет федерации рф, михаил мишустин
Мишустин призвал министров активно работать с регионами, сообщил источник
Источник: Мишустин призвал министров активно работать с регионами, этот вопрос на контроле
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал министров активнее работать с регионами и особо реагировать на их обращения, сообщил РИА Новости источник в правительстве.
Ранее источник в Совете Федерации рассказал, что спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко обратилась к Мишустину с просьбой повлиять на министров, которые не отвечают на звонки губернаторов. Имён этих министров Матвиенко не назвала.
"Председатель правительства настоятельно порекомендовал министрам активнее работать с регионами и реагировать на их обращения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, вопрос о работе министров с регионами будет взят на контроль.