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Президент Казахстана предложил направить миротворцев в Африку и Ливан - РИА Новости, 30.06.2022
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Президент Казахстана предложил направить миротворцев в Африку и Ливан
Президент Казахстана предложил направить миротворцев в Африку и Ливан - РИА Новости, 30.06.2022
Президент Казахстана предложил направить миротворцев в Африку и Ливан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес в парламент предложение направить военнослужащих республики в качестве миротворцев в рамках миссий ООН в ряд... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T08:26
2022-06-30T08:26
в мире
казахстан
демократическая республика конго
мали
оон
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 30 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес в парламент предложение направить военнослужащих республики в качестве миротворцев в рамках миссий ООН в ряд стран."Вношу предложение о направлении миротворческого контингента вооруженных сил совокупной численностью порядка 430 военнослужащих для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике, в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, в Мали и в миссию временных сил ООН в Ливане", - зачитал предложение президента министр обороны страны Руслан Жаксылыков.По мнению Токаева, последние события в регионе и мире свидетельствуют о новых рисках и вызовах региональной и национальной безопасности, часть из которых может требовать реагирования военными методами."Поэтому особую актуальность приобретает вопрос дальнейшего укрепления боевой выучки войск и получение практического опыта противодействия современным угрозам. В этом контексте считаю целесообразным расширить участие вооруженных сил Казахстана в миротворческих миссиях ООН в соответствии с главой 7 устава ООН", - говорится в обращении главы государства к парламентариям.По словам президента, Казахстан готов выделить как отдельных военнослужащих в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей, так и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные и подразделения военной полиции.
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казахстан
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в мире, казахстан, демократическая республика конго, мали, оон, касым-жомарт токаев
08:26 30.06.2022
 
Президент Казахстана предложил направить миротворцев в Африку и Ливан

Токаев предложил направить миротворцев в рамках ООН в ЦАР, Конго, Мали и Ливан

© Фото пресс-службы Президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Фото пресс-службы Президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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АЛМА-АТА, 30 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес в парламент предложение направить военнослужащих республики в качестве миротворцев в рамках миссий ООН в ряд стран.
"Вношу предложение о направлении миротворческого контингента вооруженных сил совокупной численностью порядка 430 военнослужащих для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике, в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, в Мали и в миссию временных сил ООН в Ливане", - зачитал предложение президента министр обороны страны Руслан Жаксылыков.
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По мнению Токаева, последние события в регионе и мире свидетельствуют о новых рисках и вызовах региональной и национальной безопасности, часть из которых может требовать реагирования военными методами.
"Поэтому особую актуальность приобретает вопрос дальнейшего укрепления боевой выучки войск и получение практического опыта противодействия современным угрозам. В этом контексте считаю целесообразным расширить участие вооруженных сил Казахстана в миротворческих миссиях ООН в соответствии с главой 7 устава ООН", - говорится в обращении главы государства к парламентариям.
По словам президента, Казахстан готов выделить как отдельных военнослужащих в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей, так и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные и подразделения военной полиции.
 
В миреКазахстанДемократическая Республика КонгоМалиООНКасым-Жомарт Токаев
 
 
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