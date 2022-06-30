https://ria.ru/20220630/mirotvortsy-1799158522.html

Президент Казахстана предложил направить миротворцев в Африку и Ливан

Президент Казахстана предложил направить миротворцев в Африку и Ливан - РИА Новости, 30.06.2022

Президент Казахстана предложил направить миротворцев в Африку и Ливан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес в парламент предложение направить военнослужащих республики в качестве миротворцев в рамках миссий ООН в ряд... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T08:26

2022-06-30T08:26

2022-06-30T08:26

в мире

казахстан

демократическая республика конго

мали

оон

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 30 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес в парламент предложение направить военнослужащих республики в качестве миротворцев в рамках миссий ООН в ряд стран."Вношу предложение о направлении миротворческого контингента вооруженных сил совокупной численностью порядка 430 военнослужащих для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике, в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, в Мали и в миссию временных сил ООН в Ливане", - зачитал предложение президента министр обороны страны Руслан Жаксылыков.По мнению Токаева, последние события в регионе и мире свидетельствуют о новых рисках и вызовах региональной и национальной безопасности, часть из которых может требовать реагирования военными методами."Поэтому особую актуальность приобретает вопрос дальнейшего укрепления боевой выучки войск и получение практического опыта противодействия современным угрозам. В этом контексте считаю целесообразным расширить участие вооруженных сил Казахстана в миротворческих миссиях ООН в соответствии с главой 7 устава ООН", - говорится в обращении главы государства к парламентариям.По словам президента, Казахстан готов выделить как отдельных военнослужащих в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей, так и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные и подразделения военной полиции.

https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790068410.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, казахстан, демократическая республика конго, мали, оон, касым-жомарт токаев