https://ria.ru/20220630/mirotvortsy-1799158522.html
Президент Казахстана предложил направить миротворцев в Африку и Ливан
Президент Казахстана предложил направить миротворцев в Африку и Ливан - РИА Новости, 30.06.2022
Президент Казахстана предложил направить миротворцев в Африку и Ливан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес в парламент предложение направить военнослужащих республики в качестве миротворцев в рамках миссий ООН в ряд... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T08:26
2022-06-30T08:26
2022-06-30T08:26
в мире
казахстан
демократическая республика конго
мали
оон
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 30 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес в парламент предложение направить военнослужащих республики в качестве миротворцев в рамках миссий ООН в ряд стран."Вношу предложение о направлении миротворческого контингента вооруженных сил совокупной численностью порядка 430 военнослужащих для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике, в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, в Мали и в миссию временных сил ООН в Ливане", - зачитал предложение президента министр обороны страны Руслан Жаксылыков.По мнению Токаева, последние события в регионе и мире свидетельствуют о новых рисках и вызовах региональной и национальной безопасности, часть из которых может требовать реагирования военными методами."Поэтому особую актуальность приобретает вопрос дальнейшего укрепления боевой выучки войск и получение практического опыта противодействия современным угрозам. В этом контексте считаю целесообразным расширить участие вооруженных сил Казахстана в миротворческих миссиях ООН в соответствии с главой 7 устава ООН", - говорится в обращении главы государства к парламентариям.По словам президента, Казахстан готов выделить как отдельных военнослужащих в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей, так и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные и подразделения военной полиции.
https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790068410.html
казахстан
демократическая республика конго
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, демократическая республика конго, мали, оон, касым-жомарт токаев
Президент Казахстана предложил направить миротворцев в Африку и Ливан
Токаев предложил направить миротворцев в рамках ООН в ЦАР, Конго, Мали и Ливан
АЛМА-АТА, 30 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес в парламент предложение направить военнослужащих республики в качестве миротворцев в рамках миссий ООН в ряд стран.
"Вношу предложение о направлении миротворческого контингента вооруженных сил совокупной численностью порядка 430 военнослужащих для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН
по стабилизации в Центральноафриканской республике, в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго
, в Мали
и в миссию временных сил ООН в Ливане", - зачитал предложение президента министр обороны страны Руслан Жаксылыков.
По мнению Токаева, последние события в регионе и мире свидетельствуют о новых рисках и вызовах региональной и национальной безопасности, часть из которых может требовать реагирования военными методами.
"Поэтому особую актуальность приобретает вопрос дальнейшего укрепления боевой выучки войск и получение практического опыта противодействия современным угрозам. В этом контексте считаю целесообразным расширить участие вооруженных сил Казахстана
в миротворческих миссиях ООН в соответствии с главой 7 устава ООН", - говорится в обращении главы государства к парламентариям.
По словам президента, Казахстан готов выделить как отдельных военнослужащих в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей, так и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные и подразделения военной полиции.