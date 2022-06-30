https://ria.ru/20220630/mir-1799144181.html
Глава нацразведки США оценила шансы на перемирие между Россией и Украиной
Глава нацразведки США оценила шансы на перемирие между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.06.2022
Глава нацразведки США оценила шансы на перемирие между Россией и Украиной
США на данном этапе не видят возможности для достижения мирной договоренности между Россией и Украиной, заявила в среду директор Национальной разведки США Аврил РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T01:46
2022-06-30T01:46
2022-06-30T02:56
специальная военная операция на украине
в мире
джон кирби
сша
украина
вашингтон
аврил хейнс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798945924_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_469e6876a0602dc9f4c596233a52d2a2.jpg
ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. США на данном этапе не видят возможности для достижения мирной договоренности между Россией и Украиной, заявила в среду директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.Хейнс не пояснила, на чем, по ее мнению, основывается такой прогноз.В среду ее коллега из Белого дома, координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби выступил с утверждением, что Вашингтон не видит со стороны Москвы заинтересованности в мирном диалоге с Киевом. В этой связи, отмечал Кирби, США и их союзники намерены продолжать военную помощь Украине.При этом представитель Белого дома уклонился от прямого ответа на вопрос о том, считают ли в США реалистичным достижение прекращения огня на Украине до конца текущего года.
https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html
сша
украина
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798945924_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_a2c5c42261a16ebc2de1a374ff956b04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джон кирби, сша, украина, вашингтон, аврил хейнс
01:46 30.06.2022 (обновлено: 02:56 30.06.2022)
Глава нацразведки США оценила шансы на перемирие между Россией и Украиной
Глава нацразведки Хейнс: США пока не видят шанса на перемирие между Россией и Украиной