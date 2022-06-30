https://ria.ru/20220630/mir-1799144181.html

Глава нацразведки США оценила шансы на перемирие между Россией и Украиной

Глава нацразведки США оценила шансы на перемирие между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.06.2022

Глава нацразведки США оценила шансы на перемирие между Россией и Украиной

США на данном этапе не видят возможности для достижения мирной договоренности между Россией и Украиной, заявила в среду директор Национальной разведки США Аврил РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T01:46

2022-06-30T01:46

2022-06-30T02:56

специальная военная операция на украине

в мире

джон кирби

сша

украина

вашингтон

аврил хейнс

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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. США на данном этапе не видят возможности для достижения мирной договоренности между Россией и Украиной, заявила в среду директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.Хейнс не пояснила, на чем, по ее мнению, основывается такой прогноз.В среду ее коллега из Белого дома, координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби выступил с утверждением, что Вашингтон не видит со стороны Москвы заинтересованности в мирном диалоге с Киевом. В этой связи, отмечал Кирби, США и их союзники намерены продолжать военную помощь Украине.При этом представитель Белого дома уклонился от прямого ответа на вопрос о том, считают ли в США реалистичным достижение прекращения огня на Украине до конца текущего года.

https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html

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украина

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в мире, джон кирби, сша, украина, вашингтон, аврил хейнс