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Глава нацразведки США оценила шансы на перемирие между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/mir-1799144181.html
Глава нацразведки США оценила шансы на перемирие между Россией и Украиной
Глава нацразведки США оценила шансы на перемирие между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.06.2022
Глава нацразведки США оценила шансы на перемирие между Россией и Украиной
США на данном этапе не видят возможности для достижения мирной договоренности между Россией и Украиной, заявила в среду директор Национальной разведки США Аврил РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T01:46
2022-06-30T02:56
специальная военная операция на украине
в мире
джон кирби
сша
украина
вашингтон
аврил хейнс
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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. США на данном этапе не видят возможности для достижения мирной договоренности между Россией и Украиной, заявила в среду директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.Хейнс не пояснила, на чем, по ее мнению, основывается такой прогноз.В среду ее коллега из Белого дома, координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби выступил с утверждением, что Вашингтон не видит со стороны Москвы заинтересованности в мирном диалоге с Киевом. В этой связи, отмечал Кирби, США и их союзники намерены продолжать военную помощь Украине.При этом представитель Белого дома уклонился от прямого ответа на вопрос о том, считают ли в США реалистичным достижение прекращения огня на Украине до конца текущего года.
https://ria.ru/20220629/donetsk-1798705262.html
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в мире, джон кирби, сша, украина, вашингтон, аврил хейнс
01:46 30.06.2022 (обновлено: 02:56 30.06.2022)
 
Глава нацразведки США оценила шансы на перемирие между Россией и Украиной

Глава нацразведки Хейнс: США пока не видят шанса на перемирие между Россией и Украиной

© AP Photo / Natacha PisarenkoТренировка на стрельбище на окраине Киева
Тренировка на стрельбище на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Тренировка на стрельбище на окраине Киева. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. США на данном этапе не видят возможности для достижения мирной договоренности между Россией и Украиной, заявила в среду директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.

"Вы знаете, честно говоря, на данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности — что, как мне кажется, очевидно для всех", — сказала Хейнс, выступая в рамках дискуссии на тему вызовов в сфере национальной безопасности, организованной на площадке Google.

Хейнс не пояснила, на чем, по ее мнению, основывается такой прогноз.
В среду ее коллега из Белого дома, координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби выступил с утверждением, что Вашингтон не видит со стороны Москвы заинтересованности в мирном диалоге с Киевом. В этой связи, отмечал Кирби, США и их союзники намерены продолжать военную помощь Украине.
При этом представитель Белого дома уклонился от прямого ответа на вопрос о том, считают ли в США реалистичным достижение прекращения огня на Украине до конца текущего года.
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