https://ria.ru/20220630/matvienko-1799439106.html

Матвиенко открыла выставку белорусской промышленности в Гродно

Матвиенко открыла выставку белорусской промышленности в Гродно - РИА Новости, 30.06.2022

Матвиенко открыла выставку белорусской промышленности в Гродно

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно со спикером верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой открыли ярмарку достижений народного... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T23:35

2022-06-30T23:35

2022-06-30T23:35

парламентское собрание союза беларуси и россии

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ГРОДНО (Белоруссия), 30 июн- РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно со спикером верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой открыли ярмарку достижений народного хозяйства республики и дали старт совместному проекту Союзного государства - производству карьерного самосвала Белаз-7513М.Мероприятие прошло в Гродно в рамках IX Форума регионов двух стран.Законодатели посетили павильон концерна "Беллегпром", где ознакомились с образцами одежды, постельного белья и другой текстильной продукцией компании.На выставке также была представлена сельскохозяйственная и строительная техника, пассажирский транспорт.Матвиенко и Кочанова приняли участие в церемонии старта совместного проекта Союзного государства - производства карьерного самосвала Белаз-7513М, нажав символическую "кнопку".На стенде указано, что металл для рамы и кузова машины поставляется "Северсталью" и "ММК", гидравлический насос - из Екатеринбурга.Матвиенко получила презент в павильоне текстильной продукции с изречениями главы Белоруссии, которые прижились в народе. Спикеру Совфеда вручили сумочку, в которой была футболка.

https://ria.ru/20220630/rouming-1799351970.html

https://ria.ru/20220626/natsvalyuty-1798278729.html

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белоруссия, гродно, екатеринбург, совет федерации рф