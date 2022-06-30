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Матвиенко открыла выставку белорусской промышленности в Гродно - РИА Новости, 30.06.2022
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Матвиенко открыла выставку белорусской промышленности в Гродно
Матвиенко открыла выставку белорусской промышленности в Гродно - РИА Новости, 30.06.2022
Матвиенко открыла выставку белорусской промышленности в Гродно
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно со спикером верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой открыли ярмарку достижений народного... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T23:35
2022-06-30T23:35
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ГРОДНО (Белоруссия), 30 июн- РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно со спикером верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой открыли ярмарку достижений народного хозяйства республики и дали старт совместному проекту Союзного государства - производству карьерного самосвала Белаз-7513М.Мероприятие прошло в Гродно в рамках IX Форума регионов двух стран.Законодатели посетили павильон концерна "Беллегпром", где ознакомились с образцами одежды, постельного белья и другой текстильной продукцией компании.На выставке также была представлена сельскохозяйственная и строительная техника, пассажирский транспорт.Матвиенко и Кочанова приняли участие в церемонии старта совместного проекта Союзного государства - производства карьерного самосвала Белаз-7513М, нажав символическую "кнопку".На стенде указано, что металл для рамы и кузова машины поставляется "Северсталью" и "ММК", гидравлический насос - из Екатеринбурга.Матвиенко получила презент в павильоне текстильной продукции с изречениями главы Белоруссии, которые прижились в народе. Спикеру Совфеда вручили сумочку, в которой была футболка.
https://ria.ru/20220630/rouming-1799351970.html
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белоруссия, гродно, екатеринбург, совет федерации рф
23:35 30.06.2022
 
Матвиенко открыла выставку белорусской промышленности в Гродно

Матвиенко открыла выставку белорусской промышленности и дала старт выпуску нового "Белаза"

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОДНО (Белоруссия), 30 июн- РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно со спикером верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой открыли ярмарку достижений народного хозяйства республики и дали старт совместному проекту Союзного государства - производству карьерного самосвала Белаз-7513М.
Мероприятие прошло в Гродно в рамках IX Форума регионов двух стран.
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Законодатели посетили павильон концерна "Беллегпром", где ознакомились с образцами одежды, постельного белья и другой текстильной продукцией компании.
На выставке также была представлена сельскохозяйственная и строительная техника, пассажирский транспорт.
Матвиенко и Кочанова приняли участие в церемонии старта совместного проекта Союзного государства - производства карьерного самосвала Белаз-7513М, нажав символическую "кнопку".
На стенде указано, что металл для рамы и кузова машины поставляется "Северсталью" и "ММК", гидравлический насос - из Екатеринбурга.
Матвиенко получила презент в павильоне текстильной продукции с изречениями главы Белоруссии, которые прижились в народе. Спикеру Совфеда вручили сумочку, в которой была футболка.
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26 июня, 22:35Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияГродноЕкатеринбургСовет Федерации РФ
 
 
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